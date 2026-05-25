কারিগরি ডিপ্লোমার ৪ বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ও ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের পরীক্ষা শুরু আগামী ৮ জুলাই থেকে।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি বোর্ডের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফরম পূরণের আহ্বান করা হলো।
নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে সব পর্বের ফরম পূরণ সম্পন্ন করতে হবে। ফরম পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের বৈধ পরীক্ষার্থীদের তালিকা ‘প্রোব্যাবল লিস্ট’ দেখতে পাবে, যা ‘ফাইনাল লিস্ট’-এ নিয়ে অনলাইন ফরম পূরণ করতে হবে।