পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা -বিজ্ঞান : গাছ খনিজ লবণ শোষণ করে মাটি থেকে

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

প্রশ্ন: উদ্ভিদ কীভাবে খনিজ লবণ শোষণ করে?

উত্তর: খনিজ লবণগুলো মাটির অভ্যন্তরে পানিতে দ্রবীভূত থাকলে উদ্ভিদ কখনো লবণের সম্পূর্ণ অণুকে শোষণ করতে পারে না। উদ্ভিদ লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষণ করে। উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে সম্পন্ন করে। যেমন: ১. নিষ্ক্রিয় শোষণ ও ২. সক্রিয় শোষণ।

প্রশ্ন: ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলোর চলন দ্রুত হয় এবং বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলোর এরূপ চলনকে ব্যাপন বলে। অর্থাৎ একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে  কোনো পদার্থের অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াই হলো ব্যাপন।

 

প্রশ্ন: অভিস্রবণ বলতে কী বোঝ?

উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় একই পদার্থের কম ঘনত্ব ও বেশি ঘনত্বের দুটি দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হলে দ্রাবক পদার্থের অণুগুলো কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়, তাকে অভিস্রবণ বলে। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। অভিস্রবণের জন্য একটি অর্ধভেদ্য পর্দা প্রয়োজন হয়, যা দিয়ে শুধু দ্রাবক অণু চলাচল করতে পারে, কিন্তু দ্রব অণু চলাচল করতে পারে না।

