বহুনির্বাচনির উত্তর সঠিক হলেই ১০ নম্বর

বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞানের ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বহুনির্বাচনির ওপর। নম্বর থাকবে ১০।
১. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের সর্বশেষ ধাপ বা একক কোনটি?
ক. গোত্র খ. গণ
গ. পর্ব ঘ. প্রজাতি
২. শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে?
ক. অ্যারিস্টটল খ. মেন্ডেল
গ. জন রে ঘ. ক্যারোলাস লিনিয়াস
৩. Hemo sapiens কোন প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম?
ক. বানর খ. মানুষ
গ. গরু ঘ. ঘোড়া
৪. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পর্ব কয়টি?
ক. ৩টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি
৫. কোন পর্বের প্রাণীর দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত?
ক. পরিফেরা খ. নিডারিয়া
গ. নেমাটোডা ঘ. আর্থ্রোপোডা
৬. শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয় হাইড্রার কোন কোষ?
ক. শিখা খ. নিডোসাইড
গ. দেহ ঘ. গ্রন্থি
৭. সিলেন্টেরন দেখা যায় নিচের কোন প্রাণীটিতে?
ক. অ্যাসিডিয়া খ. স্পঞ্জিলা
গ. ওবেলিয়া ঘ. জোঁক
৮. ফিতাকৃমি ও যকৃৎ কৃমির রেচনাঙ্গের নাম কী?
ক. নেফ্রিডিয়া খ. শিখা অঙ্গ
গ. পানি সংবহনতন্ত্র ঘ. হিমোসিল
৯. কোনটি Annelida পর্বের প্রাণী?
ক. প্রজাপতি খ. গোলকৃমি
গ. জোঁক ঘ. কাঁকড়া
১০. প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি?
ক. পরিফেরা খ. মলাস্কা
গ. আর্থ্রোপোডা ঘ. কর্ডাটা
১১. কোন প্রাণীর হিমোসিল থাকে?
ক. ইলিশ খ. পাবদা
গ. হাঙর ঘ. চিংড়ি
১২. কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী?
ক. শামুক খ. কাঁকড়া
গ. জোঁক ঘ. তারামাছ
১৩. শামুক কোন পর্বের প্রাণী?
ক. মলাস্কা খ. নেমাটোডা
গ. পরিফেরা ঘ. অ্যানিলিডা
১৪. কোন পর্বের সব প্রাণীই সামুদ্রিক?
ক. একাইনোডারমাটা খ. অ্যানিলিডা
গ. নেমাটোডা ঘ. মলাস্কা
১৫. মুক্তজীবী সামুদ্রিক প্রাণীরা কিসের সাহায্য চলাচল করে?
ক. সিটা খ. পেশিবহুল পা
গ. নালিপদ ঘ. পাখনা
১৬. সমুদ্র শশা কোন পর্বের প্রাণী?
ক. পরিফেরা খ. নিডারিয়া
গ. অ্যানিলিডা ঘ. একাইনোডারমাটা
১৭. কোন মাছের দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড আঁশ দ্বারা আবৃত?
ক. তারামাছ খ. করাত মাছ
গ. সি–হর্স ঘ. হাতুড়ি মাছ
১৮. নিচের কোনটি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী?
ক. কুনোব্যাঙ খ. ইলিশ মাছ
গ. টিকটিকি ঘ. কুমির
১৯. কোন প্রাণীটির ত্বক শুষ্ক?
ক. ইলিশ খ. হাঙর
গ. সাপ ঘ. কুনোব্যাঙ
২০. কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীটি সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত?
ক. দোয়েল খ. কুমির
গ. সোনাব্যাঙ ঘ. পেট্রোমাইজন
২১. মুরগির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. শীতল রক্তের প্রাণী
খ. কঙ্কাল তরুণাস্থিময়
গ. ত্বক গ্রন্থিযুক্ত ঘ. চঞ্চু থাকে
২২. উট কোন পর্বের প্রাণী?
ক. নিডারিয়া খ. নেমাটোডা
গ. একাইনোডারমাটা ঘ. কর্ডাটা
২৩. শ্রেণিবিন্যাসের সর্বশেষ ধাপ কোনটি?
ক. বর্গ খ. শ্রেণি
গ. প্রজাতি ঘ. গণ
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. খ
৯. গ ১০. গ ১১. ঘ ১২. খ ১৩. ক ১৪. ক ১৫. গ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. ক ১৯. গ ২০. খ ২১. ঘ ২২. গ ২৩. গ।
শিক্ষক: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা