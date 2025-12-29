খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, ভর্তি ১২-১৩ জানুয়ারি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার চারটি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার্থীরা http://apply.ku.ac.bd/ ওয়েবসাইট এ প্রবেশ করে নিজ নিজ প্রোফাইলে লগইন করে ফলাফল জানতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের আগামী ১ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) থেকে ৩ জানুয়ারি (শনিবার) পর্যন্ত অনলাইনে ডিসিপ্লিনের পছন্দক্রম পূরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিসিপ্লিনের পছন্দক্রম পূরণ না করলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
ডিসিপ্লিনভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে ৮ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার)। ১২ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি (সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৫টা) পর্যন্ত মেধাতালিকা থেকে ভর্তি করা হবে।
এদিকে ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশের লক্ষ্যে আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও উপাচার্য মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় চারটি ইউনিটের ইউনিটপ্রধান নিজ নিজ ইউনিটের ফলাফল উপস্থাপন করেন। সভায় চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. হারুনর রশীদ খান, ট্রেজারার অধ্যাপক মো. নূরুন্নবী, সব স্কুলের ডিন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এবং ভর্তি কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
১৮ ডিসেম্বর সি ইউনিট (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, শিক্ষা এবং চারুকলা স্কুল) ও ডি ইউনিট (ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুল) এবং ১৯ ডিসেম্বর এ ইউনিট (বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুল) ও বি ইউনিটের (জীববিজ্ঞান স্কুল) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
*ফলাফল দেখুন এখানে