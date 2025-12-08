মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
পরীক্ষা

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসির ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণের তারিখ ঘোষণা, কবে কোন জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ১০ ডিসেম্বর থেকে বিতরণ শুরু করবে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বৃত্তির তালিকা প্রকাশ

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ থেকে ২২ ডিসেম্বর বোর্ডের ৪ নম্বর ভবনের পঞ্চম তলায় এইচএসসির ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে। ট্রান্সক্রিপ্টে ভুল পাওয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বোর্ডে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

Also read:৩২ হাজার সহকারী শিক্ষকদের কোন কারণে পদোন্নতি হচ্ছে না জানালেন উপদেষ্টা

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১০ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার, ১১ ডিসেম্বর নরসিংদী ও ফরিদপুর জেলার ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হবে। মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ ১৪ ডিসেম্বর, কিশোরগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ ১৫ ডিসেম্বর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর ১৭ ডিসেম্বর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ ১৮ ডিসেম্বর, গাজীপুর ২১ ডিসেম্বর এবং ঢাকা মহানগরের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হবে ২২ ডিসেম্বর।

Also read:জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ফি ১০০০
আরও পড়ুন