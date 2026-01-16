চুয়েটে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা কাল, প্রতি আসনে পরীক্ষার্থী ১৫ জন

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর স্নাতক ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবষের্র ভর্তি পরীক্ষা কাল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল ১০ টা হতে বেলা সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত বহুনির্বাচনী পরীক্ষা এবং এরপর অংকন পরীক্ষা বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে হতে ১ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল ও যন্ত্রকৌশল অনুষদসমূহের মোট ১২টি বিভাগে সংরক্ষিত ১১টিসহ মোট ৯৩১টি আসনের বিপরীতে সর্বমোট ১৩,৯৪২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহন করবেন। সে হিসেবে প্রতি আসনের জন্য লড়াই করবেন প্রায় ১৫ জন ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী।
চুয়েট ক্যাম্পাস ছাড়াও দুইটি উপ-কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চুয়েট কেন্দ্রে ৮ হাজার ৫০০ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। উপকেন্দ্র গুলোর মধ্যে সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে ১ হাজার ৩৬৫ জন ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে ৪ হাজার ৭৭ জনসহ মোট ৫ হাজার ৪৪২ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। “খ” গ্রুপের পরীক্ষা শুধুমাত্র চুয়েট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যাপারে চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কাজী দেলোয়ার হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, আমাদের প্রস্তুতি ভালো। প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস- সবার সাথেই আমরা মিটিং করেছি। শহর থেকে যেহেতু চুয়েট বেশ খানিকটা দূরে, যানবাহন সমিতির সাথে কথা বলে বাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীরাও কাজ করছে। আশা করি সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন হবে।
উল্লেখ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ নিয়ে ‘ক’ গ্রুপ; ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগ নিয়ে ‘খ’ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। গ্রুপ 'ক' এবং গ্রুপ 'খ' এর জন্য গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের উপর বহুনির্বাচনী পদ্ধতিতে এবং গ্রুপ 'খ' এর স্থাপত্য বিভাগের জন্য অতিরিক্তভাবে মুক্তহস্ত অঙ্কন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের এবং ‘খ’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী পরীক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত মুক্তহস্ত অঙ্কনের ২০০ নম্বরসহ মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার ফল বা মেধাতালিকা প্রকাশ হবে ৩১ জানুয়ারি (শনিবার)।