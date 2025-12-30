মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
পরীক্ষা

দাখিল পরীক্ষা ২০২৬, ফরম পূরণ শুরু ৩১ ডিসেম্বর, ফিসহ জেনে নিন বিস্তারিত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ৩১ ডিসেম্বর থেকে। ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এ কার্যক্রম। তবে ফি জমা দেওয়া যাবে আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। বিলম্ব ফিসহ ১২ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ করা যাবে। বিলম্ব ফিসহ টাকা জমা দেওয়া যাবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। বিলম্ব ফি ১০০ টাকা।

আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর ২০২৫) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের অধীনে ২০২৬ সালে অনুষ্ঠেয় দাখিল পরীক্ষার অনলাইনে এ ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী এবং যেসব পরীক্ষার্থী এর মধ্যেই দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের ব্যতীত সব শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক।

বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের তথ্যসংবলিত সম্ভাব্য তালিকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.ebmeb.gov.bd) আগামীকাল মঙ্গলবার দেওয়া হবে। এ সম্ভাব্য তালিকা অনুযায়ী অনলাইনে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ সম্পন্ন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে ইএফএফ–এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable List–এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ড কপিতে লাল কালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হবে। এ হার্ড কপি Probable List–এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শন করা Probable List থেকে Select করতে হবে Temporary List Print করে ভালোভাবে যাচাই–বাছাই করে প্রয়োজন হলে Select/Unselect করা যাবে। এরপর পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করে সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফরম পূরণের ফি দিতে হবে। ফিয়ের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Final Candidate List Print Active হবে। Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর নিতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মাদ্রাসাপ্রধান স্বাক্ষর করবেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ফরম পূরণের কাজ একইভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসংবলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানা যায়, দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পরীক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধ করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নবম ও দশম শ্রেণির সর্বমোট ২৪ মাসের বেশি বেতন ও সেশন চার্জ নেওয়া যাবে না।

২০২৪-২০২৫ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেবে। ২০২২-২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী, যারা ২০২৪ ও ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তাদের কোনো অবস্থাতেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় সব বিষয়ের অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় বাদে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয় বা বিষয়গুলোতে অংশ নিতে পারবে। তারা ইচ্ছা করলে সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

