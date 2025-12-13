মনে রেখো পরমাণু কিন্তু বিভাজ্য

বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: পরমাণু বিভাজ্য নাকি অবিভাজ্য? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বিজ্ঞানী ডাল্টন পরমাণুকে অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম কণিকা বলেছেন। তবে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ও বোরের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পরমাণু মডেল থেকে জানা যায়, আসলে পরমাণু অবিভাজ্য নয় বা ক্ষুদ্রতম কণিকাও নয়। পরমাণু বিভাজ্য; ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা পরমাণু গঠিত।
প্রশ্ন: অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটন সংখ্যা থেকে ওই মৌলের প্রোটন সংখ্যা ও ইলেকট্রন সংখ্যা জানা যায়। অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে বোঝায়, অক্সিজেনের একটি পরমাণুতে ৮টি প্রোটন রয়েছে এবং একটি পরমাণুতে ৮টি ইলেকট্রনও রয়েছে।
প্রশ্ন: পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা বলতে
কী বোঝ?
উত্তর: কোনো মৌলের একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটন সংখ্যাকে ওই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলে। যেমন—অক্সিজেনের পরমাণুতে ৮টি প্রোটন রয়েছে, তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। কোনো মৌলের পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টিই হলো ওই মৌলের ভরসংখ্যা। যেমন—অক্সিজেনের পরমাণুতে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন রয়েছে, তাই অক্সিজেনের ভরসংখ্যা, ৮+৮ = ১৬।
প্রশ্ন: আইসোটোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো মৌলের বিভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন, তাদের ওই মৌলের আইসোটোপ বলে। যেমন—ট্রিটিয়াম হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। হাইড্রোজেনের সব পরমাণুতে একটা করে প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। ট্রিটিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এর পরমাণুতে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রন রয়েছে। উভয় পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা