এসএসসির উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল আগামী রোববার

২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল আগামী রোববার প্রকাশ করা হবে। ওই দিন সকাল ১০টায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশিত হবে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ফলাফল জানতে পারবে, তা–ও জানিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ করতে হবে।
এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল গত ১০ জুলাই প্রকাশ করা হয়। ফলে সন্তুষ্ট না হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রতিবারের মতো এবারও খাতা চ্যালেঞ্জ বা ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে ১১ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত আবেদন করেছে পরীক্ষার্থীরা। আবেদনের পদ্ধতি শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও টেলিটকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
এবারের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে মোট ৬ লাখ ৬৬০ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। এর মধ্যে ছাত্র ৩ লাখ ২৪ হাজার ৭১৬ জন এবং ছাত্রী ২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৪৪ জন।