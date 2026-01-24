রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, আসনপ্রতি পরীক্ষার্থী ৫৩, আজ ‘এ’–র ফল প্রকাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাড়াও পাঁচটি বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ‘সি’ ও ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই পালায় অনুষ্ঠিত হলেও আজকের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) নিয়ে গঠিত ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এক পালায়। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতিতে এ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এই ইউনিটে আসন রয়েছে ৫৮৪টি। এর বিপরীতে আবেদন করেছেন ৩০ হাজার ৮৮৬ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। এই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫৩ জন পরীক্ষার্থী।
সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল সোয়া ১০টায় কেন্দ্রের গেট খুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের মুঠোফোন, ক্যালকুলেটরসহ মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনগুলোয় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর সূত্র জানায়, ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবনের সামনে ব্রিফিং করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব। ‘বি’ ইউনিটের অধীন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে ৫৪০টি আসন ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ৪৪টি আসন আছে।
দ্বিতীবারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র ছাড়াও পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর অঞ্চলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।
এর আগে ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট ও ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ ‘এ’ ইউনিটের ফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে।