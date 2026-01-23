উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ ২টি

বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
পরিচ্ছেদ–৭: ব্যঞ্জনধ্বনি
১. বাক্প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বাতাস বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হয়, সেই জায়গা হলো ব্যঞ্জনের—
ক. উচ্চারণ স্থান খ. উচ্চারণ প্রকৃতি
গ. ধ্বনি সৃষ্টি ঘ. ধ্বনি প্রকৃতি
২. দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির মুখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক. নিচের ঠোঁট খ. আলজিব
গ. জিবের ডগা ঘ. ওপরের দাঁত
৩. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?
ক. শসা খ. ঘাস
গ. কল ঘ. তাল
৪. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের মুখ্য বাক্প্রত৵ঙ্গ কোনটি?
ক. জিবের ডগা খ. ওপরের ঠোঁট
গ. নিচের ঠোঁট ঘ. আলজিব
৫. কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিবের ডগা ওপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. দন্ত্য ব্যঞ্জন
গ. দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জন ঘ. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
৬. জিবের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
গ. তালব্য ব্যঞ্জন ঘ. দন্ত্য ব্যঞ্জন
৭. তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?
ক. শসা খ. ঘাস
গ. কল ঘ. দল
৮. প, ফ, ব, ভ কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
গ. তালব্য ব্যঞ্জন ঘ. দন্ত্য ব্যঞ্জন
৯. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের গৌণ বাক্প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক. জিবের ডগা খ. ওপরের ঠোঁট
গ. নিচের ঠোঁট ঘ. আলজিব
১০. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এগুলো কোন ধরনের ব্যঞ্জন?
ক. উষ্ম গ. কম্পিত
গ. তাড়িত ঘ. নাসিক্য
১১. জিবের পেছনের অংশ নরম তালুর সঙ্গে বায়ুপথের বাধা সৃষ্টি করে কোন ধ্বনি উৎপন্ন হয়?
ক. তালব্য ধ্বনি খ. কণ্ঠনালীয় ধ্বনি
গ. মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ. কণ্ঠ্য ধ্বনি
১২. গাধা শব্দে ‘গ’ কোন ব্যঞ্জনের উদাহরণ?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. দন্ত্য ব্যঞ্জন
গ. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ঘ. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
১৩. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা ব্যবহার করে?
ক. তালব্য ধ্বনি খ. কণ্ঠনালীয় ধ্বনি
গ. মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ. কণ্ঠ্য ধ্বনি
১৪. দন্তমূলের পেছনের উঁচু অংশ কোন নামে পরিচিত?
ক. নরম তালু খ. ধ্বনিদ্বার
গ. মূর্ধা ঘ. আলজিব
১৫. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
সঠিক উত্তর
১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. গ ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ঘ ১১. ঘ ১২. গ ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ক
জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা