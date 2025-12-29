বাংলায় প্রথম আগমন করেন পর্তুগিজরা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. প্রথম বাঙালি শাসক কে ছিলেন?
ক. সম্রাট অশোক খ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
গ. শশাঙ্ক ঘ. লক্ষ্মণ সেন
২. ‘মাত্স্যন্যায়’ কোন ভাষার শব্দ?
ক. বাংলা খ. হিন্দি
গ. আরবি ঘ. সংস্কৃত
৩. কর্ণাটক কোন এলাকার অন্তর্গত?
ক. উত্তর ভারত খ. দক্ষিণ ভারত
গ. পূর্ব ভারত ঘ. পশ্চিম ভারত
৪. ভাস্কো দা গামা কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
ক. ফ্রান্স খ. পর্তুগাল
গ. ভারত ঘ. ইংল্যান্ড
৫. কারা প্রথম বাংলা তথা ভারতবর্ষে আগমন করেন?
ক. ইংরেজরা খ. ওলন্দাজরা
গ. ফরাসিরা ঘ. পর্তুগিজরা
৬. নবাব সিরাজউদদ্দৌলার নিকটাত্মীয়দের বিরোধিতার ফলে কোন ঘটনাটি সংঘটিত হয়?
ক. দ্বৈতশাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হয়
খ. ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি পায়
গ. বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়
ঘ. অনুগত জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়
৭. কে বাংলায় দ্বৈতশাসনব্যবস্থা চালু করেন?
ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক
খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ. লর্ড ক্লাইভ
ঘ. লর্ড ক্যানিং
৮. কোম্পানি শাসন শুরুর কত বছর পর সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?
ক. ৭০ খ. ৮০
গ. ৯০ ঘ. ১০০
৯. এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে—
ক. বহুকালের বিশ্বাস সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগে
খ. মানুষের মনে হিংসা দানা বাধে
গ. ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে
ঘ. জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়
১০. অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি
করেন কে?
ক. রাজা রামমোহন রায়
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. শরত্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয় কোন সালে?
ক. ১৯০৩ খ. ১৯০৪
গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯০৬
১২. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. পূর্ববাংলার উন্নতি করা
খ. মুসলমানদের দল গঠনে সহায়তা করা
গ. দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করা
ঘ. ঢাকাকে নতুন রাজধানী করা
১৩. বার্নিয়ের কোন দেশের পর্যটক ছিলেন?
ক. ফ্রান্স খ. ইংল্যান্ড
গ. পর্তুগাল ঘ. ওলন্দাজ
সঠিক উত্তর
১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ঘ
৯. ক ১০. খ ১১. গ ১২. গ ১৩. ক
*লেখক: মিজানুর রহমান, শিক্ষক, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা