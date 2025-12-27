পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলা

ব্যাকরণ পড়ো বুঝে নিয়ে

লেখা: মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ব্যাকরণ থেকে থাকবে ১০টি। নিচে ব্যাকরণের প্রশ্ন দেওয়া হলো।

 

শব্দ গঠন

১.     বাংলা ভাষায় কোনটির নিজস্ব কোনো

        অর্থ নেই?

        ক. ঋণাত্মক শব্দ    খ. অব্যয় পদ

        গ. সর্বনাম পদ      ঘ. অনুসর্গ

২.     ‘গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল।’— এখানে ‘মড়মড়’ কোন অনুকৃতির ঋণাত্মক শব্দ?

        ক. অনুভূতির কাল্পনিক  খ. বস্তুর ধ্বনির

        গ. জীবজন্তুর ধ্বনির      ঘ. মানুষের ধ্বনির

৩.    ‘ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।’—বাক্যটিতে ‘ঝমঝম’ শব্দটি কোন ধ্বনির অনুকৃতি?

        ক. বস্তুর              খ. মানুষের

        গ. জীবজন্তুর        ঘ. অনুভূতির

৪.     ‘ঠা ঠা রোদে ঘুরে বেড়িয়ো না’—ঋণাত্মক শব্দটি কী প্রকাশ করেছে?

        ক. মানুষের ধ্বনির অনুকৃতি

        খ. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকৃতি

        গ. বস্তুর ধ্বনির অনুকৃতি

        ঘ. অনুভূতির কাল্পনিক অনুকৃতি

৫.     নিচের কোনটি অনুভূতির কাল্পনিক অনুকৃতির উদাহরণ?

        ক. কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করছে

        খ. ভয়ে গা ছমছম করছে

        গ. গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে

        ঘ. মেয়েটি গুনগুন করে গান গাইছে।

সঠিক উত্তর

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ

বাক্য

১.     বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে কী বলে?

        ক. বিভক্তি           খ. পদ

        গ. ধাতু                ঘ. প্রকৃতি

২.     একটা সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

        ক. দুটি                খ. তিনটি

        গ. চারটি              ঘ. পাঁচটি

৩.    বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও ভাবের মেলবন্ধনকে কী বলে?

        ক. যোগ্যতা          খ. বিধেয়

        গ. আকাঙ্ক্ষা         ঘ. আসত্তি

৪.     ‘বাবা বাজার ইলিশ থেকে এনেছে?’— বাক্যটি সার্থক বাক্যের কোন গুণ হারিয়েছে?

        ক. আকাঙ্ক্ষা         খ. আসত্তি

        গ. যোগ্যতা          ঘ. প্রাঞ্জলতা

৫.     ‘লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ’—এটি কোন বাক্যের উদাহরণ?

        ক. সরল              খ. জটিল

        গ. মিশ্র                ঘ. যৌগিক

৬.    ‘দুঃখ এবং বিপদ একসঙ্গে আসে’—এটি কোন ধরনের বাক্য?

        ক. যৌগিক           খ. জটিল

        গ. সরল              ঘ. মিশ্র

সঠিক উত্তর

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক

বিরামচিহ্ন

১.     বাক্যের শেষে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন কয়টি?

        ক. ১টি                খ. ২টি

        গ. ৩টি                ঘ. ৪টি

২.     বাক্যে উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে কোন বিরামচিহ্ন বসে?

        ক. কমা               খ. দাঁড়ি

        গ. সেমিকোলন     ঘ. হাইফেন

৩.    বাক্যে সম্বোধনের পর কোন যতিচিহ্নটি বসে?

        ক. কমা               খ. সেমিকোলন

        গ. দাঁড়ি               ঘ. কোলন

৪.     একই পদের একাধিক শব্দ পরপর থাকলে পদগুলোর পরে কী বসে?

        ক. হাইফেন          খ. ড্যাশ

        গ. কমা                ঘ. কোলন

৫.     সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য কোন চিহ্ন বসে?

        ক. সেমিকোলন     খ. হাইফেন

        গ. কোলন            ঘ. কমা

৬.    কোথায় কোলন বসে?

        ক. সম্বোধনের পরে               খ. যৌগিক বাক্যে

        গ. উদ্ধৃতির আগে    ঘ. বিস্ময় প্রকাশে

সঠিক উত্তর

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. গ

বানান

১.     নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

        ক. মুমুর্ষূ               খ. মুমর্ষু

        গ. মুমূর্ষ               ঘ. মুমূর্ষু

২.     নিচের কোন বানানটি সঠিক?

        ক. বৃশ্চিক            খ. ব্রিশ্চিক

        গ. বৃষ্টিক              ঘ. বৃশ্ছিক

৩.    অর্থ বা উচ্চারণ বিভ্রান্তির সুযোগ থাকলে কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে কোনটি দেওয়া আবশ্যক?

        ক. ই–কার            খ. এ–কার

        গ. ও–কার            ঘ. ঈ–কার

সঠিক উত্তর

১. ঘ ২. ক ৩. গ

অভিধান

১.     অভিধানের অপর নাম কী?

        ক. বাক্যেকোষ      খ. অর্থকোষ

        গ. শব্দকোষ         ঘ. ভাষাকোষ

২.     শুদ্ধতার প্রতীক হলো—

        ক. অভিধান          খ. শব্দার্থ

        গ. ভাষা               ঘ. ব্যাকরণ

৩.    অভিধানে যে শব্দের অর্থ দেওয়া হয়, সেটি মোটা হরফে মুদ্রিত থাকে। এটিকে কী বলে?

        ক. উপভুক্তি          খ. পদপরিচয়

        গ. পদান্তর সংকেত ঘ. শীর্ষ শব্দ

সঠিক উত্তর: ১. গ ২. গ ৩. ঘ

  • মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
    বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

