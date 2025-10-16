বাবার সঙ্গে রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামান
বাবার সঙ্গে রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামান
টাঙ্গাইলের দুই বোন এইচএসসিতে জিপিএ-৫, হতে চান ম্যাজিস্ট্রেট

বাসস টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার যমজ বোন রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামান এসএসসির পর এ বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন। রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তাঁরা জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

এর আগে ২০২৩ সালে মির্জাপুর সরকারি সদয় কৃষ্ণ মডেল উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামান। দুই বোন ভবিষ্যতে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করতে চান।

রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামানের বাড়ি উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের শুভুল্যা গ্রামে। ঠিকাদার মো. কামরুজ্জামান খোকন ও গৃহিণী মাহমুদা জামানের যমজ মেয়ে তাঁরা। এর আগে দুই বোন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়ও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলেন।

রুবাবা ও রুবাইয়া জামান বাসসকে বলেন, ‘আমাদের এই সাফল্যের পেছনে মা-বাবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমরা দুই বোন ভবিষ্যতে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করতে চাই। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাই। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।’

বাবা কামরুজ্জামান মুঠোফোনে বাসসকে জানান, মেয়েদের একের পর এক এমন সাফল্যে পরিবারের সবাই খুশি।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. এনামুল ইসলাম বলেন, রুবাবা জামান ও রুবাইয়া জামানের সাফল্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা লেখাপাড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সফলতার স্বাক্ষর রাখছেন।

