বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএমএড পরীক্ষা-২০২৫, কোন পরীক্ষা কবে

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের বিএমএড পরীক্ষা-২০২৫, ২৫১ টার্ম ( প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত  পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. হাবিবুল্যাহ মাহামুদ স্বাক্ষরিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবে ২৪ অক্টোবর থেকে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

কোন পরীক্ষা কবে হবে—

প্রথম সেমিস্টার—

(সকালের পরীক্ষা: সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা)

# ২৪ অক্টোবর: মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা (BMED-1401)

# ২৫ অক্টোবর: শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (BMED-1402)

# ৩১ অক্টোবর: শিক্ষায় আইসিটি (BMED-1403)

# ১ নভেম্বর: আল কোরআন ও তাজবিদ শিক্ষণ (BMED-1441)

# ৭ নভেম্বর: আল হাদিস শিক্ষণ (BMED-1442)

# ৮ নভেম্বর: আরবি শিক্ষণ (BMED-1443)

# ১৪ নভেম্বর: আকাইদ ও ফিক্‌হ শিক্ষণ (BMED-1444)

# ১৫ থেকে ১৬  নভেম্বর: মৌখিক পরীক্ষা: (BMED-1171) ১ম সেমিস্টার ২০২৫ ব্যাচ এবং অনিয়মিত (সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে)

# ২১ নভেম্বর: ব্যবহারিক পরীক্ষা: শিক্ষায় আইসিটি (BMED-1403) ১ম সেমিস্টার ২০২৫ ব্যাচ এবং অনিয়মিত (সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে)

# ২২ থেকে ২৩ নভেম্বর: মৌখিক পরীক্ষা: (BMED-2171) ২য় সেমিস্টার ২০২৪ ব্যাচ (সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে)।

দ্বিতীয় সেমিস্টার—

(বিকেলের পরীক্ষা: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা)

# ২৫ অক্টোবর: শিখন ও শিখন যাচাই (BMED-2401)

# ১ নভেম্বর: একীভূত শিক্ষা (BMED-2402)

# ৮ নভেম্বর: শিক্ষায় গবেষণা (BMED-2403)

# ১৫ নভেম্বর: প্রাথমিক শিক্ষা (BMED-2451)

# ২১ নভেম্বর: কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা (BMED-2261)

জেনে রাখুন

নির্ধারিত কাজ (Assignment) এবং গবেষণা রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার দিন নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

