এইচএসসির খাতা চ্যালেঞ্জের ফল রোববার, যেভাবে পাবেন শিক্ষার্থীরা

২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জের ফল আগামী রোববার (১৬ নভেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টায় প্রকাশ করা হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ ফল দেখা যাবে। এ ছাড়া শিক্ষর্থীদের আবেদনে উল্লেখ করা মুঠোফোন নম্বরেও এসএমএস পাঠানো হবে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এর পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১৬ নভেম্বর, রোববার সকাল ১০টায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীর দেওয়া মুঠোফোন নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। এতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করা হয়েছে।

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়া গত ২৩ অক্টোবর শেষ হয়। পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন শুধু অনলাইনে করা হয়েছে। অন্যবার এসএমএসের মাধ্যমেও এ সুযোগ ছিল।

এ বছর ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা ফল গত ১৬ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। জিপিএ–৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ পরীক্ষার্থী।

