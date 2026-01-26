এইচএসসি ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১): অর্থনীতির দুষ্প্রাপ্যতা হলো সম্পদের স্বল্পতা

অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. আলোচনার সুবিধার্থে অর্থনীতিকে কে দুটি ভাগে ভাগ করেন?
ক. স্যামুয়েলসন খ. আলফ্রেড মার্শাল
গ. ডেভিড রিকার্ডো ঘ. র্যাগনার ফ্রিশ
২. ‘Micro’ ও ‘Macro’ এই দুটি শব্দ কে প্রথম ব্যবহার করেন?
ক. অমর্ত্য সেন খ. র্যাগনার ফ্রিশ
গ. পল স্যামুয়েলসন ঘ. অধ্যাপক মার্শাল
৩. অর্থনীতিতে ‘দুষ্প্রাপ্যতা’ বলতে কী বোঝায়?
ক. অভাব খ. মুক্ত দ্রব্য
গ. সম্পদের স্বল্পতা ঘ. নির্বাচন
৪. যেসব দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় জোগান কম, তাকে কী ধরনের দ্রব্য বলা হয়?
ক. গিফেন দ্রব্য খ. অর্থনৈতিক দ্রব্য
গ. বিলাসজাত দ্রব্য ঘ. ভোগ দ্রব্য
৫. মানুষের অভাব কোন ধরনের?
ক. অসীম খ. সীমিত
গ. সসীম ঘ. অল্প
৬. বর্তমান বিশ্বে কয় ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?
ক. দুই ধরনের খ. তিন ধরনের
গ. চার ধরনের ঘ. পাঁচ ধরনের
৭. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিক কে?
ক. ব্যক্তি খ. সমাজ
গ. সরকার ঘ. রাষ্ট্র
৮. ‘ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নকে বোঝায়।’—কথাটি কে বলেছেন?
ক. ড. এম এ মান্নান খ. মাওলানা রহিম
গ. ড. সাবাহ্ ইলদিন জাইম ঘ. অ্যাডাম স্মিথ
৯. কী পরিমাণ স্বর্ণ মজুত থাকলে জাকাত দিতে হয়?
ক. ৭.৫ তোলা খ. ১০.৫ তোলা
গ. ৫২.৫ তোলা ঘ. ১৫২ তোলা
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. গ ৯. ক
শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক
ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা