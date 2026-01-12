অশুদ্ধ বাক্যগুলো লেখো শুদ্ধ করে

বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: আবশ্যকীয় িবছানাপত্র নিয়ে আসবেন।
শুদ্ধ: আবশ্যক িবছানাপত্র নিয়ে আসবেন।
অশুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।
শুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।
অশুদ্ধ: গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ: গাছটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
শুদ্ধ: আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
অশুদ্ধ: মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।
শুদ্ধ: মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
অশুদ্ধ: এমন একটি ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।
শুদ্ধ: এমন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
অশুদ্ধ: উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
শুদ্ধ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
অশুদ্ধ: অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা বা অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা।
শুদ্ধ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
অশুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফলন দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
অশুদ্ধ: অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
অশুদ্ধ: অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
শুদ্ধ: অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার বা অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অশুদ্ধ: অতিলোভে তাতী নষ্ট।
শুদ্ধ: অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।
অশুদ্ধ: অতিশয় দুঃখিত হলাম।
শুদ্ধ: খুব দুঃখ পেলাম ।
অশুদ্ধ: অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করল।
শুদ্ধ: অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করল।
অশুদ্ধ: দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ।
শুদ্ধ: দারিদ্র্য আমাদের অভিশাপ।
অশুদ্ধ: দৈন্যতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে।
শুদ্ধ: দীনতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে।
অশুদ্ধ: পাতা পাতায় পড়ে শিশির নিশির।
শুদ্ধ: পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
অশুদ্ধ: ফেলো টাকা মাখো তেল।
শুদ্ধ: ফেলো কড়ি মাখো তেল।
অশুদ্ধ: বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।
শুদ্ধ: বাজারে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।
অশুদ্ধ: মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান।
শুদ্ধ: মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।
অশুদ্ধ: মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ।
শুদ্ধ: মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ।
অশুদ্ধ: মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো।
শুদ্ধ: মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
অশুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
শুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
অশুদ্ধ: আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
শুদ্ধ: আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
অশুদ্ধ: আপনার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ: আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
অশুদ্ধ: আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।
শুদ্ধ: আবশ্যক ব্যয়ে কৃপণতা (বা কার্পণ্য) অনুচিত।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা