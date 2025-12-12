পরীক্ষা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা-বিজ্ঞান

উদ্ভিদদেহের ৯০ ভাগই পানি

লেখা: মো. আবু সুফিয়ান

বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণ কী?

উত্তর: প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবহারই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।

প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণের দুটি উপায় লেখো।

উত্তর: পরিবেশ সংরক্ষণের দুটি উপায় হলো—

১. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কম করা ও

২. ময়লা–আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

প্রশ্ন: মাটিদূষণের দুটি কারণ লেখো।

উত্তর: মাটিদূষণের দুটি কারণ হলো—

১. কৃষিকাজে জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং

২. গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য। 

প্রশ্ন: পানিচক্র কী?

উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তা–ই পানিচক্র।

প্রশ্ন: পানিদূষণ প্রতিরোধের তিনটি

উদাহরণ দাও।

উত্তর: পানিদূষণ প্রতিরোধের তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. জমি চাষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ফেলা।

২. পানিতে ময়লা–আবর্জনা ও রাসায়নিক বর্জ্য না ফেলা।

৩. মরা জীবজন্তু পানিতে না ফেলা।

প্রশ্ন: অনিরাপদ পানি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়ার চারটি উপায় লেখো।

উত্তর: অনিরাপদ পানি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়ার চারটি উপায় নিচে দেওয়া হলো—

১. ছাঁকন ২. থিতানো ৩. ফোটানো

৪. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধকরণ।

প্রশ্ন: পানির তিনটি অবস্থা কী কী?

উত্তর: পানির তিনটি অবস্থা হলো—কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

প্রশ্ন: পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি রাসায়নিক পদাথে৴র নাম লেখো।

উত্তর: পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি রাসায়নিক পদার্থ হলো—

১. ফিটকিরি ও

২. ব্লিচিং পাউডার।

প্রশ্ন: উদ্ভিদ ও মানবদেহের মধ্যে কত ভাগ পানি রয়েছে?

উত্তর: উদ্ভিদদেহের প্রায় ৯০ ভাগ এবং মানবদেহের ৬০–৭০ ভাগ পানি রয়েছে।

  • মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
    আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

