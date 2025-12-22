পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একই দিনে পরীক্ষা, এমআইএসটির এক পর্বের পরীক্ষা পেছাল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা আগামী শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) হবে। একই দিনে পূর্বনির্ধারিত মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে। এ অবস্থায় এমআইএসটির ওই দিনের বিকেলের দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষা পরের দিন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর ২০২৫) এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এমআইএসটি। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে যায়, যা আগামী শনিবার বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধ সাপেক্ষে এমআইএসটির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শুধু স্থাপত্য বিভাগের দ্বিতীয় পর্বের ২৭ ডিসেম্বরের বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা ২৮ ডিসেম্বর বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তবে এমআইএসটির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিভাগের (প্রথম পর্ব) ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব কারণে ঘুরে দেখা উচিত

এমআইএসটির আগের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আর্কিটেকচারের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন পরীক্ষার্থীরা।

Also read:এসএসসি ২০২৬ পরীক্ষার ফরম পূরণে বিজ্ঞপ্তি, দেখে নিন বিস্তারিত
আরও পড়ুন