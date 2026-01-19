শিল্পকে বলা হয়ে থাকে উৎপাদনের বাহন

ব্যবসায় উদ্যোগ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত পণ্য বা সেবার অবশ্যই কী থাকতে হবে?
ক. আর্থিক মূল্য খ. উপযোগ
গ. কার্যকারিতা ঘ. ভোগযোগ্যতা
২. ঝুঁকি ব্যবসায়ের কী?
ক. উদ্দেশ্য খ. বৈশিষ্ট্য
গ. সুবিধা ঘ. অসুবিধা
৩. কোন দেশের সম্রাট চট্টগ্রামের জাহাজ পছন্দ করতেন?
ক. গ্রিক দেশের খ. রোম দেশের
গ. মিসর দেশের ঘ. ইতালি দেশের
৪. শিল্পকে কী বলা হয়?
ক. সেবার বাহন খ. বাণিজ্যের বাহন
গ. উৎপাদনের বাহন ঘ. কাজের বাহন
৫. পানি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি ও বণ্টন কোন শিল্প?
ক. নির্মাণ খ. সেবা
গ. উত্পাদন ঘ. নিষ্কাশন
৬. উত্পাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে কোনটি?
ক. স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ খ. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
গ. অনুকূল শিল্পনীতি ঘ. কাঁচামালের সহজলভ্যতা
৭. সামাজিক পরিবেশের উপাদান হলো—
i. ভোক্তার মনোভাব
ii. ব্যাংকিং
iii. ঐতিহ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৮. প্রাচীন যুগের ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. বৃহদায়তন উৎপাদন খ. ব্যাংকব্যবস্থার সম্প্রসারণ
গ. শহর ও বাজার সৃষ্টি ঘ. মৎস্য ও পশু শিকার
৯. আধুনিক যুগের ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার খ. কাগুজে মুদ্রার প্রচলন
গ. শিল্পকারখানার বিকাশ ঘ. ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব
১০. Business to Business বলা হয় কাকে?
ক. উৎপাদনকে খ. বাণিজ্যকে
গ. শিল্পকে ঘ. প্রত্যক্ষ সেবাকে
সঠিক উত্তর
১. ক ২. খ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. ঘ ৭. খ ৮. ঘ ৯. গ ১০. খ
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা