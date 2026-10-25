প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। ভাষা আন্দোলন হয় ১৯৫২ সালে

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
∎ সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করো।
১. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।
২. ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন সংঘটিত হয়।
৩. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
৪. ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়।
৫. তারামন বিবি ছিলেন নারী মুক্তিযোদ্ধা।
৬. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়।
৭. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।
৮. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ
৯. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।
১০. ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল।
১১. বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর পালন করা হয় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’।
১২. ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে যৌথ বাহিনী গঠন করে।
১৩. ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।
১৪. মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি বীরত্বসূচক খেতাবের একটি হলো বীরশ্রেষ্ঠ।
১৫. বীর প্রতীক হলো মুক্তিযোদ্ধাদের চতুর্থ নম্বর বীরত্বসূচক খেতাব।
১৬. মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন এম এ জি ওসমানী।
সঠিক উত্তর
১. সত্য ২. সত্য ৩. সত্য ৪. সত্য ৫. সত্য ৬. সত্য ৭. সত্য ৮. সত্য ৯. সত্য ১০. সত্য ১১. সত্য ১২. সত্য ১৩. সত্য ১৪. সত্য ১৫. সত্য ১৬. সত্য
রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা