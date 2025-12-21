পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, কেন্দ্র পরিবর্তনের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে একই দিনে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের জন্য কেন্দ্র পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই সঙ্গে পরীক্ষার আসনবিন্যাস (সিট প্ল্যান) নতুন করে প্রকাশ করা হবে।

আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

Also read:কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধি, বুধবার পর্যন্ত আবেদন ৮০ হাজার

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রবেশপত্রের রোল ও সিরিয়াল নম্বর বহাল থাকবে। সংশোধিত আসনবিন্যাস ২৫ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত সময়ে যেসব শিক্ষার্থীর অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা থাকায় পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরা অনলাইনে ২১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ২৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টার মধ্যে কেন্দ্র পরিবর্তনের আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিটের প্রবেশপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের কপি আপলোড করতে হবে।

Also read:শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক দিবস পালন করা হয়। সাহসী জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদি ও ২৪–এর গণ–অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব জুলাই যোদ্ধা ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে গতকাল অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। এই স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’–এর ভর্তি পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর (শনিবার) এবং ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’–এর ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Also read:জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে নতুন নির্দেশনা
Also read:এসএসসি ২০২৬ পরীক্ষার ফরম পূরণে বিজ্ঞপ্তি, দেখে নিন বিস্তারিত
আরও পড়ুন