মাইটোকন্ড্রিয়া হলো কোষের ‘পাওয়ার হাউস’

জীববিজ্ঞান: অধ্যায়–১
১. আদর্শ অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১০টি খ. ১৮টি
গ. ২৫টি ঘ. ২০টি
২. সিনোসাইট কী?
ক. একপ্রকার নিউক্লিয়াস খ. একপ্রকার প্রোটোপ্লাজম
গ. একপ্রকার কোষগহ্বর ঘ. একপ্রকার কোষ ঝিল্লি
৩. কোষ ঝিল্লির জটিল ফসফোলাইপিডের মধ্যে কোনটি প্রধান?
ক. লেসিথিন খ. গ্লাইকোলিপিড
গ. গ্লাইকোফসফোটাইড ঘ. ফসফোটাইড
৪. কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক কী?
ক. মাইসেলিস খ. মাইক্রোফাইব্রিল
গ. ম্যাক্রোফাইব্রিল ঘ. সেলুলোজ
৫. রাইবোজোমের প্রধান কাজ কোনটি?
ক. খাদ্য তৈরি খ. চর্বি তৈরি
গ. প্রোটিন তৈরি ঘ. রেচন ক্রিয়া
৬. কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব বজায় রাখে কোনটি?
ক. সাইটোপ্লাজম খ. প্লাজমালেমা
গ. কোষ প্রাচীর ঘ. কোষগহ্বর
৭. প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী কোনটি?
ক. সেন্ট্রোসোম খ. মাইটোকন্ড্রিয়া
গ. ক্রোমোজোম ঘ. জিন
৮. কোষের ‘পাওয়ার হাউস’ বলা হয় কোনটিকে?
ক. ক্লোরোপ্লাস্ট খ. রাইবোসোম
গ. মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ. গলজি বস্তু
৯. লাইসোজোমকে কোষের ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ বলার কারণ—
ক. আমিষ সংশ্লেষণ খ. অটোফ্যাগি প্রক্রিয়া
গ. স্নেহজাতীয় পদার্থের বিপাক ঘ. পিনোফ্যাগি প্রক্রিয়া
১০. একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে সাধারণত কত গ্রাম DNA পাওয়া যায়?
ক. ১০ গ্রাম খ. ৫০ গ্রাম
গ. ৭৫ গ্রাম ঘ. ১০০ গ্রাম
১১. কোষের অভ্যন্তরে PH রক্ষা করে কোনটি?
ক. সাইটোপ্লাজম খ. কোষগহ্বর
গ. গ্লাইঅক্সিজেন ঘ. নিউক্লিওপ্লাজম
১২. কোনটি স্টপ কোডন?
ক. AUG খ. CCG
গ. UAG ঘ. UAU
১৩. RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক. রেপ্লিকোলন খ. ট্রান্সলেশন
গ. ট্রান্সক্রিপশন ঘ. ট্রান্সফরমেশন
১৪. প্লাজমামেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেলের কোন অংশটি তরল?
ক. লিপিড খ. প্রোটিন
গ. এনজাইম ঘ. কার্বোহাইড্রেট
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. খ ১২. গ ১৩. খ ১৪. ক
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা