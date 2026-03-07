পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–৯)

আয় বাড়ার কারণে সরকারি ব্যয় বাড়ে

লেখা: শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্‌

অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৯

১.         দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায় কিসের মাধ্যমে?

            ক. নিট জাতীয় আয়                          খ. বৈদেশিক আয়

            গ. নিট জাতীয় উৎপাদন                     ঘ. মোট রাজস্ব

২.         ভোগ ব্যয় কিসের ওপর নির্ভরশীল?

            ক. চাহিদার ওপর                             খ. যোগানের ওপর

            গ. আয়ের ওপর                               ঘ. ব্যয়ের ওপর

৩.        GNIএর বাংলা পূর্ণরূপ কী?

            ক. মোট জাতীয় উৎপাদন                   খ. মোট জাতীয় আয়

            গ. নিট দেশজ উৎপাদন                     ঘ. নিট জাতীয় আয়

৪.         GNI থেকে কী বাদ দিলে NNI পাওয়া যায়?

            ক. অবচয়জনিত ব্যয়                         খ. নিট উৎপাদন ব্যয়

            গ. ব্যবসায়ের ক্ষতি                           ঘ. মধ্যবর্তী দ্রব্য

৫.         অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা আছে, যেগুলো বাজারে কেনাবেচা হয় না, সেগুলো কী ধরনের দ্রব্য?

            ক. অবাধলভ্য দ্রব্য                            খ. মাধ্যমিক দ্রব্য

            গ. চূড়ান্ত দ্রব্য                                  ঘ. প্রাথমিক দ্রব্য

৬.        ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?

            ক. জাতীয় আয়                                খ. ব্যয়যোগ্য আয়

            গ. সামগ্রিক আয়                               ঘ. সামগ্রিক ব্যয়

৭.         স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝায়?

            ক. আয় বৃদ্ধির চেয়ে ভোগ বেশি বৃদ্ধি     খ. আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা ভোগ কম হারে বৃদ্ধি

            গ. আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য                ঘ. আয় শূন্য হলেও কিছু পরিমাণ ভোগ থাকবে

৮.         সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি প্রথম কে প্রদান করেন?

            ক. আলফ্রেড মার্শাল                          খ. পল এ স্যামুয়েলসন

            গ. আর জি লিপসি                            ঘ. ডেভিড রিকার্ডো

৯.        হস্তান্তর পাওনা কিসের অন্তর্ভুক্ত হয়?

            ক. চলতি আয়                                  খ. ব্যয়যোগ্য আয়

            গ. ব্যক্তিগত আয়                              ঘ. মুনাফা

১০.       কী বাড়লে আয় বাড়ার দরুন সরকারি ব্যয় বাড়ে?

            ক. কর                                           খ. ব্যয়

            গ. উৎপাদন                                    ঘ. সঞ্চয়

১১.       সরকারি ব্যয় বিবেচিত হয় কয় খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে?

            ক. ২ খাত                                       খ. ৩ খাত

            গ. ৪ খাত                                       ঘ. ৫ খাত

সঠিক উত্তর

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. ক ১১. খ

  • শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্‌, প্রভাষক
    ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা

