রাাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে গারোদের ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করা হয়। দুই কিশোরী সেজেছে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে
রাাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে গারোদের ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করা হয়। দুই কিশোরী সেজেছে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে
পরীক্ষা

গারোদের প্রধান উৎসব হলো ‘ওয়ানগালা’।প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬ (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: অধ্যায় ৩)

লেখা: রাবেয়া সুলতানা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: অধ্যায়–৩

২০টি শূন্যস্থান পূরণ

১. গারোদের ভাষার নাম    ।

২. গারোদের প্রধান উৎসব    ।

৩. খাসিরা     বিভাগে বাস করে।

৪. খাসি সমাজ    ।

৫. খাসিদের প্রধান উৎসব    ।

৬. ম্রোরা প্রধানত     জেলায় বাস করে।

৭. ম্রোদের প্রধান পেশা    ।

৮. ওঁরাওদের প্রধান উৎসবের নাম    ।

৯. ওঁরাওদের সমাজব্যবস্থা    ।

১০. সাঁওতালদের ভাষার নাম    ।

১১. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব    ।

১২. খাসিরা     চাষ করে।

১৩. গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম    ।

১৪. ম্রোদের প্রধান খাদ্য    ।

১৫. সাঁওতালদের প্রধান পেশা    ।

১৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে     করা উচিত।

১৭. গারো সমাজ     ভিত্তিক।

১৮. সাঁওতালরা     ও মাছ খায়।

১৯. ত্রিপুরারা পার্বত্য     অঞ্চলে বাস করে।

২০. আমরা সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি     প্রদর্শন করব।

সঠিক উত্তর

১. আচিক ২. ওয়ানগালা ৩. সিলেট ৪. মাতৃতান্ত্রিক ৫. খাসি সেং কুটস্লেম বা বর্ষবিদায় ৬. বান্দরবান ৭. জুমচাষ ৮. কারাম ৯. পিতৃতান্ত্রিক
১০. সাঁওতালি ১১. সোহরাই ১২. পান
১৩. দকবান্দা ১৪. ভাত ১৫. কৃষি ১৬. সম্মান
১৭. মাতৃতান্ত্রিক ১৮. ভাত ১৯. চট্টগ্রাম ২০. শ্রদ্ধা।

২০টি সত্য/মিথ্যা

১. গারোদের ভাষার নাম আচিক।

২. গারোদের প্রধান উৎসব সোহরাই।

৩. খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।

৪. খাসিরা প্রধানত খুলনা বিভাগে বাস করে।

৫. খাসিদের প্রধান উৎসব কারাম।

৬. ম্রোরা বান্দরবান জেলায় বাস করে।

৭. ম্রোদের প্রধান পেশা ব্যবসা।

৮. ওঁরাও নারী–পুরুষ উভয়ই পরিশ্রমী।

৯. ওঁরাওদের প্রধান দেবতার নাম ধার্মেশ।

১০. সাঁওতালদের ভাষা মান্দি।

১১. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব সোহরাই।

১২. খাসিরা পান চাষ করে।

১৩. গারো সমাজ পিতৃতান্ত্রিক।

১৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সম্মান করা উচিত।

১৫. সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত।

১৬. ম্রোরা সমতল অঞ্চলে বেশি বাস করে।

১৭. ওঁরাওদের ঘরের দেয়াল কংক্রিটের।

১৮. খাসিরা অতিথিকে পান-সুপারি দিয়ে
আপ্যায়ন করে।

১৯. সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

২০. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত।

সঠিক উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. মিথ্যা ৫. মিথ্যা ৬. সত্য ৭. মিথ্যা ৮. সত্য ৯. সত্য ১০. মিথ্যা ১১. সত্য ১২. সত্য ১৩. মিথ্যা ১৪. সত্য ১৫. সত্য ১৬. মিথ্যা ১৭. মিথ্যা ১৮. সত্য
১৯. সত্য ২০. মিথ্যা।

  • রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক
    বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা 

আরও পড়ুন