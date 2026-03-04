পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–৪)

সবাত শ্বসনে ATP উৎপন্ন হয় মোট ৩৮টি

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৪

১.     কোনটি শ্বসনের ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে?

        ক. অক্সিজেন সরবরাহ

        খ. তাপ 

        গ. পরিমিত পানি সরবরাহ

        ঘ. সূর্যালোক

২.     সবাত শ্বসনের অ্যাসিটাইল কো-এ ও ক্রেবস চক্রে মোট কত অণু NADH2 তৈরি হয়?

        ক. ২ অণু             খ. ৪ অণু

        গ. ৬ অণু             ঘ. ৮ অণু

৩.    কোন ধরনের পাতায় সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে?

        ক. শুকনা পাতা

        খ. একেবারে কচিপাতা

        গ. মধ্যবয়সী পাতা

        ঘ. একেবারে বয়স্ক পাতা

৪.     গ্লাইকোলাইসিসে নিট উৎপাদন—

        i. 6 অণু ATP       ii. 2 অণু ATP

        iii. 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii             খ. i ও iii

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii ও iii

৫.     সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপজাত দ্রব্য—

        i. অক্সিজেন          ii. নাইট্রোজেন

        iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii             খ. i ও iii

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii ও iii

৬.    গ্লুকোজ + অক্সিজেন → কার্বন ডাই-অক্সাইড +A + শক্তি। বিক্রিয়াটির এ স্থানে কী উৎপন্ন হয়?

        ক. হাইড্রোজেন      খ. এনজাইম

        গ. পানি               ঘ. ATP

৭.     সবাত শ্বসনে সর্বমোট কতটি ATP

        উৎপন্ন হয়?

        ক. ১৪টি              খ. ১৬টি

        গ. ১৮টি               ঘ. ৩৮টি

৮.     সবাত শ্বসন কয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়?

        ক. ২টি                খ. ৪টি

        গ. ৬টি                ঘ. ৮টি

৯.    ক্রেবস চক্র কোথায় সংঘটিত হয়?

        ক. সাইটোপ্লাজমে  খ. নিউক্লিয়াসে

        গ. রাইবোজোমে    ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়ায়

১০.   শ্বসন ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়—

        i. পানি                ii. 38 ATP

        iii. গ্লুকোজ

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii             খ. i ও iii

        গ. ii ও iii            ঘ. i, ii ও iii

১১.   শ্বসনের অভ্যন্তরীণ প্রভাবক কোনটি?

        ক. অজৈব লবণ     খ. পানি

        গ. কার্বন ডাই–অক্সাইড

        ঘ. অক্সিজেন

১২.   সালোকসংশ্লেষণ কোথায় সংঘটিত হয়?

        ক. ক্লোরোপ্লাস্টে     খ. সাইটোপ্লাজমে

        গ. নিউক্লিয়াসে      ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়ায়

সঠিক উত্তর

১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. খ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. ক

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন