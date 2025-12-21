পরীক্ষা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা: ‘সি’ ইউনিটে শুরু, আসনপ্রতি ১০১ পরীক্ষার্থী, ৯ নির্দেশনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা আজ রোববার, (২১ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে শুরু হচ্ছে। ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

‘সি’ ইউনিটে (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট) ৪৬৬ আসনের বিপরীতে ৪৭ হাজার ৪৯৭টি আবেদন জমা পড়েছে। এ ইউনিটে আসনপ্রতি পরীক্ষার্থী ১০১ জন।

‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা হবে ছয় ধাপে। প্রথম ধাপ সকাল ৯টা থেকে ১০টা, দ্বিতীয় ধাপ সকাল ১০টা ২৫ মিনিট থেকে ১১ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত, তৃতীয় ধাপে বেলা ১১ টা ৫০ মিনিট থেকে ১২ টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। এই তিন ধাপে ছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ৪র্থ ধাপে বেলা ১ টা ৫০ মিনিট থেকে বেলা ২ টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত, ৫ম ধাপে বেলা ৩ টা ১৫ মিনিট থেকে ৪ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত, ৬ষ্ঠ ও শেষ ধাপে বিকেল ৪ টা ৪০ পর্যন্ত থেকে ৫ টা ৪০ মিনিট চলবে পরীক্ষা। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপে পরীক্ষা ছাত্রদের।

শিক্ষার্থীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য হলো—

১.

ওএমআর (OMR) ফরমের বৃত্ত সাধারণ কালো বলপেন দ্বারা পূরণ করতে হবে। ওএমআর ফরম পূরণে ভুল হলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। যৌক্তিক কারণ ছাড়া পরীক্ষার্থীকে অতিরিক্ত ওএমআর ফরম দেওয়া হবে না। ওএমআর ফরম ভাঁজ করা, কাটাকাটি করা, অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া, স্ট্যাপলার করা এবং ফরমের ওপর পানি ফেলা যাবে না।

২.

ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর, দিনের শিফট ও প্রশ্নপত্রের সেট কোড অবশ্যই ইংরেজিতে লিখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঘর যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। পরীক্ষা শেষে ওএমআর শিট (OMR Sheet) ও প্রশ্নপত্র পরিদর্শকের কাছে জমা দিতে হবে।

৩.

পরীক্ষার্থী ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষার আসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

৪.

পরীক্ষা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ন্যূনতম ১০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রের নির্ধারিত কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।

৫.

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাগ, বইপত্র, মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সময় দেখার জন্য পরীক্ষার হলে ঘড়ির ব্যবস্থা থাকবে

৬.

পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৭.

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ju-admission.org থেকে জানা যাবে।

৮.

ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৯.

ঢাকা শহর থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ জন্য যেসব পরীক্ষার্থী ঢাকা শহর বা দূরবর্তী অন্য কোনো স্থান থেকে এসে পরীক্ষা দেবে তাদের যানজটসহ অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য , বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বাসে পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকেরা আসা-যাওয়া করতে পারবেন না।

