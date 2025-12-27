ভোকেশনাল এসএসসি-দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু ২৮ ডিসেম্বর

২০২৬ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়সূচি ও নিয়মাবলি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের অনলাইনে ফরম পূরণের কার্যক্রম শুরু হবে ২৮ ডিসেম্বরে।
বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনলাইনে টিসি ও পিসি নম্বর প্রেরণ ও ফরম পূরণের প্রথম ধাপ চলবে ২৮ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ করতে কোনো বিলম্ব ফি দিতে হবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩০০ টাকা বিলম্ব ফি দিয়ে ফরম পূরণ করা যাবে। তৃতীয় ও শেষ পর্যায় ২৩ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ সময়ে ফরম পূরণ করতে গেলে ৩০০ টাকা বিলম্ব ফির পাশাপাশি ২ হাজার ৫০০ টাকা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা দিতে হবে। ফরম ফি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে ১২ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।
অনলাইনে শিক্ষার্থীর টিসি ও পিসি নম্বর এন্ট্রি না থাকলে বা ফেল নম্বর প্রদান করা থাকলে প্রোবাবল লিস্টে নাম থাকবে না। প্রোবাবল লিস্টে নাম না থাকলে ফরম পূরণ করা যাবে না। ২০২২ সেশনের শিক্ষার্থীদের তথ্যও অনলাইনে থাকবে এবং তারা ফরম পূরণ করতে পারবে, তবে নবায়ন করা না থাকলে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে না।
পরীক্ষার ফি–সংক্রান্ত তথ্যে বলা হয়েছে, পরীক্ষার ফি ৮০০ টাকা, নম্বরপত্র ফি ৮০ টাকা, সনদ ফি ১২০ টাকা, বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি ১৫০ টাকা ও সংযোগ রক্ষাকারী ফি ৮০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বিলম্ব ফি ৩০০ টাকা, কেন্দ্র ফি ৩০০ টাকা, ব্যবহারিক কেন্দ্র ফি ১৫০ টাকা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (৬ বিষয়) ২১০ টাকা দিতে হবে।
২০২৬ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দশম শ্রেণির পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস, পূর্ণমান ও পূর্ণ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে শুধু ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে। তাদের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মতোই সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং অতিরিক্ত ৫০০ টাকা মান উন্নয়ন ফি দিতে হবে।