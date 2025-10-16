নটর ডেম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের উল্লাস
নটর ডেম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের উল্লাস
পরীক্ষা

নটর ডেম কলেজে পাসের হার ৯৯.৬০, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৪৫৪ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩। গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার কমেছে। কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী।

এদিকে এ বছর দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজধানীর নটর ডেম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ৩ হাজার ২৫১ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ৩ হাজার ২৩৯ জন। তাঁদের মধ্যে জিপিএ- ৫ পেয়েছেন ২ হাজার ৪৫৪ জন। নটর ডেম কলেজে এবার পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬০। পাস করেছেন ৩ হাজার ২২৬ জন। ২৫ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ হাজার ৯৬৮ জন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ৩৭৮ ও মানবিক বিভাগ থেকে ১০৮ জন। মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী মুয়াজ আল- আমিন শিক্ষকদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি আমার ফলাফলে খুবই খুশি। আমার মা-বাবা দুজনেই আইনজীবী। আমিও তাঁদের মতো আইন নিয়েই পড়তে চাই।’

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের ছাত্ররা বরাবরই ভালো ফলাফল করে। ক্লাসরুমে আমরা তাদের পুরো সিলেবাসটা শেষ করাই। ওদের সপ্তাহে দুটো করে কুইজ হয়। এই কুইজের জন্য তারা সারা বছর পড়ালেখার মধ্যেই থাকে। অভিভাবকেরাও আমাদের অনেক সহোযোগিতা করেন।’

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক ফারজানা হোসেন বলেন, ‘আমরা আমাদের ছাত্রদের পড়াশোনা নিয়ে সব সময়ই সচেতন। সামনের দিনগুলোয় তাদের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ধাপ ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। সেখানেও যেন তারা সফল হতে পারে, সে জন্যই এই প্রচেষ্টা।’

ফলাফলে সন্তুষ্ট পরীক্ষার্থী, স্বজনের সঙ্গে তুলছেন সেলফি

ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পরার মতো। ফলাফল প্রকাশের পর বোন মুন্নি সাহাকে নিয়ে কলেজে এসেছেন সান সাহা। মুন্নি সাহা বলেন, ‘আমার ভাইকে নিয়ে আমাদের যে আশা ছিল, সেই আশায় ও উত্তীর্ণ হয়েছে। সকল বিষয়ে এ–প্লাস পেয়েছে। এখন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে, এটাই আশা।’ পাশ থেকে সান সাহা বলেন, ‘আমি পরিশ্রম করেছি, এই ফলাফল না হলে খারাপ লাগত। বলতে পারেন, এটা আমার প্রত্যাশিত ফলাফল। খুবই ভালো লাগছে আজ।’

ফলাফল প্রকাশের পর দলগত সেলফি

এ বছর দেশের বাইরে আটটি কেন্দ্রে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কেন্দ্রে মোট ২৯১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাস করেছেন ২৭৯ জন। অকৃতকার্য হয়েছেন ১২ জন। সেই হিসাবে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৮৮। বিদেশের দুটি কেন্দ্রে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন।

