এইচএসসি ২০২৬। জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (অধ্যায়–১): জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলকেই বলে হটস্পট

জীববিজ্ঞান ২য় পত্র: অধ্যায়–১
প্রশ্ন
ক. দোয়েলের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
খ. হটস্পট বলতে কী বোঝায়?
গ. চিত্র–m প্রাণীটি কোন পর্বের? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. চিত্র–n এর প্রাণী চাষ করে আমরা কীভাবে লাভবান হতে পারি? উত্তর দাও।
উত্তর
ক. দোয়েলের বৈজ্ঞানিক নাম Copsychus saularis.
খ. জীববৈচিত্র্য কোথাও এক নয়। পৃথিবীর অন্য বংশের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য অনেক বেশি। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোকে হটস্পট বলে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নর্মান নায়ার্স ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে হটস্পট শব্দের প্রচলন করেন। বর্তমানে পৃথিবীতে ২৫টি হটস্পট রয়েছে; যার মিলিত আয়তন ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১.৪ শতাংশ হলেও এখানে অভাবনীয় জীববৈচিত্র্যের সম্মিলন ঘটেছে। পৃথিবীর ৪৪ শতাংশ উদ্ভিদ প্রজাতি ও ৩৫ শতাংশ স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতির বসতি হচ্ছে হটস্পট।
গ. চিত্র–m এর প্রাণীটি হাইড্রা। চিত্র–m (হাইড্রা) এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
১. হাইড্রা দ্বিস্তরী প্রাণী। দেহ অক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামে দুটি ভ্রূণীয় কোষস্তর গঠিত। এই দুই স্তরের মাঝে অকোষীয় মেসোগ্লিয়া রয়েছে।
২. এর দেহে সিলেন্টেরন নামক দেহগহ্বর আছে। এটি পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।
৩. অক্টোডার্ম নামক ভ্রূণীয় কোষস্তরে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিডোব্লাস্ট কোষ থাকে।
ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের সঙ্গে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং চিত্র m-এর প্রাণীটি নিডারিয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত।
ঘ. চিত্র-n এর প্রাণীটি শামুক। বাণিজ্যিকভাবে শামুক চাষ করা না হলেও এটি চাষের মাধ্যমে লাভবান হতে পারি। নিচে আলোচনা করা হলো:
১. শামুকের শক্ত খোলক পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়, যা পানের সঙ্গে খেতে এবং দালান চুনকামের কাজে ব্যবহার করা হয়।
২. শামুকের খোলককে গ্রামাঞ্চলে চামচ ও চাকুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৩. শামুক চুন অধিক ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ, যা বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. শামুকের দেহের কোমল অংশকে বিভিন্ন দেহে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৫. শামুকের খোলক থেকে উজ্জ্বল অলংকার, চাবির রিং ইত্যাদি তৈরি করা হয়।
৬. বড় বড় মাছ ধরার জন্য বড়শির টোপ হিসেবে শামুকের নরম অংশ ব্যবহৃত হয়।
৭. শামুকের খোলক চূর্ণ হাঁস-মুরগি ও ভেতরের নরম অংশ মাছের খাদ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করে আয় করতে পারি।
বলা যায়, চিত্র n-এর প্রাণীটি চাষের মাধ্যমে আমরা বিভিন্নভাবে লাভবান হতে পারি।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা