প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। শতকরার ওপর শূন্যস্থান পূরণ

প্রাথমিক গণিত: শূন্যস্থান পূরণ করো
অধ্যায়–৬ ∎ শতকরা
১. বিক্রয়মূল্য থেকে ক্রয়মূল্য বেশি হলে হয়।
২. শতকরা এমন একটি ভগ্নাংশ, যার হর ।
৩. ৭০০ টাকার ৬% হারে ৩ বছরের মুনাফা টাকা।
৪. ১০০ টাকার ১ বছরের যে মুনাফাকে মুনাফার হার বলে।
৫. ২৫৮ গ্রাম ১ কেজির %।
৬. বার্ষিক ৭% মুনাফায় ৫৭৫০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা টাকা।
৭. একটি এলাকায় ৮২০০ জনের মধ্যে ৩৫২৬ জন নারী হলে শতাংশ নারী।
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা
৮. ২৫০ টাকার ১৬% হলো টাকা।
৯. একটি বনে হরিণের সংখ্যা ২৪% বেড়ে গেলে, বনে হরিণের সংখ্যা আগের চেয়ে গুণ বেড়ে গেছে।
১০. ১০০ টাকার ১ বছরের যে মুনাফা হয়,
তাকে বলে।
১১. বিনিয়োগকৃত টাকাকে বলা হয় ।
১২. শতকরার মান ।
১৩. শতকরাকে ও বলা হয়।
১৪. ১০০% বলতে —বোঝায়।
১৫. ১৬ জন লোক হলো জন লোকের ৩২%।
১৬. সরল মুনাফা এর ওপর হিসাব করা হয়।
১৭. টাকার ১ বছরের মুনাফাকে মুনাফার
হার বলে।
১৮. বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য = ।
১৯. ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য = ।
২০. ক্রয়মূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে হয়।
২১. ৮০ টাকায় ৪ টাকা লাভ হলে শতকরা
লাভ ।
২২. শতকরা প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
২৩. এর অর্থ ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১২ টাকা।
২৪. একটি পণ্য ২০০ টাকায় কিনে ৮% লাভ করতে চাইলে টাকায় বিক্রি করতে হবে।
২৫. ৯% কে দশমিকে প্রকাশ করলে হবে।
২৬. ২৫ লিটার ৫০ লিটারের %।
২৭. ১০০% এর অর্থ ।
২৮. ২৫% লাভ করতে ২৪০ টাকার শার্ট টাকায় বিক্রয় করতে হবে।
২৯. ৮০ টাকার বই ১০০ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ হয়।
৩০. ০.৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে ।
৩১. ৬০ টাকার ২৫% = টাকা।
৩২. ১৫ টাকা ৬০ টাকার শতকরা ।
সঠিক উত্তর
১. ক্ষতি, ২. ১০০, ৩. ১২৬, ৪. বার্ষিক, ৫. ২৫, ৬. ১৬১০, ৭. ৪৩, ৮. ৪০, ৯. ০, ১০. মুনাফার হার, ১১. আসল, ১২. ১/১০০, ১৩. শতাংশ, ১৪. ১, ১৫. ১০০, ১৬. আসলের, ১৭. ১০০, ১৮. লাভ, ১৯. ক্ষতি, ২০. লাভ, ২১. ৫%, ২২. %, ২৩. ১২%, ২৪. ২১৬, ২৫. ০.০৯, ২৬. ৫০, ২৭. ১, ২৮. ৩০০, ২৯. ২৫%, ৩০. ৫০%, ৩১. ১৫, ৩২. ২৫%
মো. ফারুক হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক