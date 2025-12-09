পরীক্ষা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা—বিজ্ঞান

নিরাপদ করা যায় না আর্সেনিকযুক্ত পানি ফুটিয়ে

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ওপর।

১. জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কী ঘটে?

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

গ. ভূমিকম্প ঘ. ভূমিক্ষয়

২. নিচের কোনটি সঠিক খাদ্যশৃঙ্খল?

ক. ঘাসফড়িং→ঘাস→সাপ→ব্যাঙ 

খ. ব্যাঙ→ঘাসফড়িং→ঘাস→সাপ 

গ. সাপ→ঘাসফড়িং→ঘাস→ব্যাঙ 

ঘ. ঘাস→ঘাসফড়িং→ব্যাঙ→সাপ

৩. নিচের কোনটি সঠিক?

ক. চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে 

খ. চাঁদ একটি উপগ্রহ 

গ. চাঁদ একটি গ্রহ 

ঘ. চাঁদ সূর্যের চারপাশে ঘোরে

৪. সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে?

ক. ৭ দিন খ. ২৪ দিন 

গ. ২৯ দিন ঘ. ৩৬৫ দিন

৫. ফুটিয়ে কী যুক্ত পানি নিরাপদ করা যায় না?

ক. ময়লাযুক্ত খ. অক্সিজেনযুক্ত 

গ. কার্বাইড ঘ. আর্সেনিকযুক্ত

৬. তথ্য বিনিময়ের জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ব্যারোমিটার খ. থার্মোমিটার 

গ. মোবাইল ফোন ঘ. ক্রনোমিটার

সঠিক উত্তর

১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ।

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

