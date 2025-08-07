মাদ্রাসায়ও ফিরছে বৃত্তি, পরীক্ষা ৫ বিষয়ের ওপর

সরকারি প্রাথমিকের (পঞ্চম শ্রেণি) পর দেশের সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসায়ও পঞ্চম শ্রেণির ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাগুলোর অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আগামী ডিসেম্বরে হবে এ পরীক্ষা। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী। গতকাল বুধবার (৬ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আদেশে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষার অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্য সময় ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর। পরীক্ষাগুলো হবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এগুলো হলো কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র), বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে হবে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। মোট ৫০০ নম্বরে হবে এ পরীক্ষা। বিস্তারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
এর আগে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ডিসেম্বর মাসেই এ বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে।
দীর্ঘ ১৬ বছর পর আবার চালু হওয়া বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে বৃত্তি–সুবিধা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার পাবে। এর আগে ২০০৯ সালে ‘প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা’ (পিইসি) শুরুর পর থেকে আলোচিত এই বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ ছিল।