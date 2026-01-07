এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনির সংখ্যা ৬টি

বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
পরিচ্ছেদ–৬: স্বরধ্বনি
১. স্বরধ্বনিকে নিচের কোনটি অনুযায়ী ভাগ করা হয়?
ক. জিহ্বার উচ্চতা খ. জিহ্বার অবস্থান
গ. ঠোঁটের উন্মুক্তি ঘ. ওপরের সব কটি
২. জিহ্বার উচ্চতা অনুযায়ী স্বরধ্বনি কয় ভাগে বিভক্ত?
ক. দুই গ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ
৩. জিহ্বার সম্মুখ বা পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ
৪. ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনি কয় ভাগে বিভক্ত?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ
৫. ‘উ’-কার উচ্চারণের সময়ে জিহ্বার অবস্থান—
ক. উচ্চ-সম্মুখ খ. নিম্ন-সম্মুখ
গ. উচ্চ-পশ্চাৎ ঘ. নিম্ন-পশ্চাৎ
৬. ‘আ’ উচ্চারণের সময়ে ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন?
ক. সংবৃত খ. বিবৃত
গ. অর্ধ-সংবৃত ঘ. অর্ধ-বিবৃত
৭. উচ্চ–সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?
ক. অ খ. ই
গ. উ ঘ. অ্যা
৮. উচ্চ–পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?
ক. অ খ. ই
গ. উ ঘ. অ্যা
৯. উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান কীভাবে থাকে?
ক. ওপরে ওঠে খ. উচ্চ-মধ্য থাকে
গ. মাঝে থাকে ঘ. নিচে নামে
১০. বাংলা স্বরবর্ণের ওপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে?
ক. অনুনাসিকতা খ. অর্ধস্বর
গ. দীর্ঘস্বর ঘ. পূর্ণস্বর
১১. যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের বলে—
ক. অনুনাসিকতা খ. অর্ধস্বর
গ. দীর্ঘস্বর ঘ. পূর্ণস্বর
১২. নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান কীভাবে থাকে?
ক. ওপরে ওঠে খ. উচ্চ-মধ্য থাকে
গ. মাঝে থাকে ঘ. নিচে নামে
১৩. ‘উ’ ধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন থাকে?
ক. বিবৃত খ. সংবৃত
গ. অর্ধ-সংবৃত ঘ. অর্ধ-বিবৃত
১৪. পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয়—
ক. দ্বিস্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি
গ. স্বল্প স্বরধ্বনি ঘ. স্বরধ্বনি
১৫. ‘লাউ’ শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
ক. অ+ই খ. আ+এ
গ. আ+ ও ঘ. আ+উ্
১৬. বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি কয়টি?
ক. ২টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৮টি
১৭. বাংলা বর্ণমালার যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৮টি।
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. খ ৯. ঘ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. ক।
জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা