পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬—রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

Ca+2 এ ইলেকট্রন সংখ্যা 18টি

লেখা:

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৩

১.         ব্রেন ক্যানসার নিরাময়ে কোন আইসোটোপটি ব্যবহার হয়?

            ক. ইরিডিয়াম                                  খ. অক্সিজেন

            গ. পটাশিয়াম                                  ঘ. ইথিলিন

২.         টিউমারের উপস্থিতি নিরূপণ ও নিরাময়ে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?

            ক. 60Co                                         খ. 70Pb

            গ. 20Zn                                          ঘ. 10S

৩.        রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় কী ব্যবহৃত হয়?

            ক. 32P ফসফেট                               খ. 21S সালফেট

            গ. পটাশিয়াম                                  ঘ. ইথিলিন

৪.         রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে?

            ক. ২০০০ মেগাওয়াট  খ. ২১০০ মেগাওয়াট

            গ. ২২০০ মেগাওয়াট   ঘ. ২৪০০ মেগাওয়াট

৫.         রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কত সালে দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

            ক. ১৯৮০ সালে                               খ. ১৯৮২ সালে

            গ. ১৯৮৬ সালে                               ঘ. ১৯৮৮ সালে

৬.        কোবাল্টের প্রতীক কোনটি?

            ক. Cd                                           খ. Cr

            গ. Co                                           ঘ. Ca

৭.         সোডিয়ামের প্রতীক কোন ভাষা থেকে এসেছে?

            ক. ইংরেজি                                     খ. আরবি

            গ. ল্যাটিন                                       ঘ. জার্মানি

৮.         অ্যামেনিয়ার সংকেত কোনটি?

            ক. NH3                                         খ. H2O

            গ. NH4Cl                                      ঘ. N2O

৯.        ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর কোনটি?

            ক. 6.023 X 1023gm                         খ. 9.11 X 10-28gm 

            গ. 1.673 X 10-24gm                        ঘ. 1.66 X 10-24gm

১০.       কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কী থাকে?

            ক. নিউট্রন থাকে                               খ. প্রোটন ও নিউট্রন থাকে

            গ. শুধু প্রোটন থাকে                          ঘ. ইলেকট্রন থাকে

১১.       পারমাণবিক সংখ্যা ইংরেজি কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

            ক. Z                                             খ. A

            গ. M                                             ঘ. N

১২.       ভরসংখ্যাকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

            ক. P                                             খ. A

            গ. Z                                              ঘ. M

১৩.       কোনো মৌলের বা পরমাণুর আসল পরিচয় কোনটি?

            ক. প্রতীক                                       খ. পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা

            গ. পরমাণুর ভর সংখ্যা                      ঘ. পারমাণবিক সংখ্যা

১৪.       নিয়নের নিউক্লিয়াসে কয়টি প্রোটন থাকে?

            ক. 2                                              খ. 10

            গ. 18                                            ঘ. 36

১৫.       K+ আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

            ক. 18                                            খ. 19

            গ. 20                                            ঘ. 39

১৬.       O-2 এর নিউট্রন সংখ্যা কত?

            ক. 6                                              খ. 7

            গ. 8                                              ঘ. 9

১৭.       Ca+2 এ ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

            ক. 18টি                                         খ. 11টি

            গ. 20টি                                          ঘ. 38টি

Also read:ইউরোপের যে ৫ দেশে পরিবারসহ পড়াশোনার সুযোগ

১৮.       পরমাণুর n শক্তিস্তরে ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা কত?

            ক. 2                                              খ. 8

            গ. 18                                            ঘ. 32

১৯.       প্রতিটি অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত?

            ক. (2l+1)                                      খ. (2l1)

            গ. 2(2l+1)                                     ঘ. 2l

২০.      রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল আবিষ্কৃত হয় কোন সালে?

            ক. 1811 সালে                                 খ. 1813 সালে

            গ. 1911 সালে                                 ঘ. 1913 সালে

২১.       কোনটির বর্ণালি বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে?

            ক. Na                                           খ. He

            গ. Be                                            ঘ. H

২২.       নাইট্রিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক আণবিক ভর কত?

            ক. 44                                            খ. 52

            গ. 63                                            ঘ. 68

২৩.      হাইড্রোজেনের কয়টি আইসোটোপ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়?

            ক. ১টি                                           খ. ২টি

            গ. ৩টি                                           ঘ. ৭টি

২৪.       Cu এর পারমাণবিক ভর কত?

            ক. 15.5                                         খ. 16

            গ. 65.4                                         ঘ. 63.5

২৫.       বোর পরমাণু মডেল অনুসারে কোন শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান কোনটি?

            ক. nh2π                                       খ. πh2h

            গ. nh3π                                        ঘ. nh2h

২৬.      নিচের যে মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাসে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—

            i. Cu                                            ii. Al 

            iii. Cr

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. ii ও iii

            গ. i ও iii                                       ঘ. i, ii ও iii

২৭.       অরবিটালের শক্তি ক্রমের ক্ষেত্রে—

            i. 2s<2p<4s

            ii. 3p<4s<3d

            iii. 3p>4d> 5s

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. ii ও iii

            গ. i ও iii                                       ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. খ ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. গ ১৭. ক ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. গ ২১. ঘ ২২. গ ২৩. গ ২৪. ঘ ২৫. ক ২৬. গ ২৭. ক

  • এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
    বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন