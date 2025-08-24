পরীক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণ, শুরু ২৭ আগস্ট থেকে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ আগস্ট থেকে, চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে—

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের অনিয়মিত ও গ্রেড উন্নয়ন এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শুধু Promoted শিক্ষার্থীরা ‘F’ গ্রেড পাওয়া কোর্সে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফরম পূরণসংক্রান্ত আবেদন ও সংশ্লিষ্ট কোর্সের ইনকোর্স নম্বর প্রদানসহ (নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের যাদের ইনকোর্স নম্বর আগে পাঠানো হয়নি) যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের নিয়ম ও শর্ত নিচে দেওয়া হলো।

ফরম পূরণের সময়—

১. আবেদন ফরম পূরণের শুরু ও শেষ তারিখ: ২৭ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ডাটা এন্ট্রি নিশ্চয়নের শেষ তারিখ সময়সীমা: ২২ সেপ্টেম্বর ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

৩. সোনালি সেবার মাধ্যমে টাকা জমার শেষ তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

৪. বিবরণী ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দেওয়া বা সংরক্ষণ–সম্পর্কিত: বিবরণী ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে ৪ মাস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কলেজ সংরক্ষণ করবে (আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই)।

ফরম পূরণের ফির পরিমাণ—

১.তত্ত্বীয় (প্রতি পূর্ণ পত্র) বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে: ৩৫০ টাকা,

২. তত্ত্বীয় (প্রতি অর্ধ পত্র) বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে: ২৫০ টাকা,

৩. ব্যবহারিক (প্রতি পত্র বা কোর্স) বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে: ৩৫০ টাকা,

৪. ইনকোর্স পরীক্ষার ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী): মোট ৬০০ টাকা,

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হবে: ১৫০ টাকা,

খ. কলেজ ফান্ডে জমা হবে: ৪৫০ টাকা,

৫. কেন্দ্র ফি তত্ত্বীয় (প্রতি পরীক্ষার্থী) কলেজে জমা হবে: মোট ৬০০ টাকা,

ক. কলেজের অংশ ২০০ টাকা,

খ. কেন্দ্রের অংশ ৪০০ টাকা,

৬. কেন্দ্র ফি ব্যবহারিক (প্রতি কোর্স প্রতি পরীক্ষার্থী) কলেজে জমা হবে: ২৫০ টাকা,

৭. বিশেষ অন্তর্ভুক্তি ফি (অনিয়মিত/মানোন্নয়ন/গ্রেড উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের জন্য পত্র প্রতি ফির অতিরিক্ত) প্রতি পরীক্ষার্থী-বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে: মোট ৬০০ টাকা,

৮. ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এক বা একাধিক কোর্সে (F) গ্রেডপ্রাপ্ত (অকৃতকার্য) শিক্ষার্থীদের মোট ফি: ৬,০০০ টাকা,

৯. C Promoted শিক্ষার্থীর বিশেষ অন্তর্ভুক্তি ফি (অন্যান্য ফির অতিরিক্ত প্রতি পরীক্ষার্থী): ১,৫০০ টাকা।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্তাবলি:

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য—

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত অনার্স কোর্সের সব ছাত্রছাত্রী ২০২৩ সালের অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে Promoted হয়ে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স সম্পন্ন করেছে, তারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অনার্স কোর্সের সিলেবাস ও সংশোধিত রেগুলেশন অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য—

২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের যেসব শিক্ষার্থী অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে Not Promoted হয়েছে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, ওইসব শিক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। Not Promoted শিক্ষার্থীকে আগের বছরের পাস করা কোর্সের পরীক্ষা দিতে হবে না। তবে যারা ২০২৩ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ‘C’ বা ‘D’ গ্রেড পেয়েছে, শুধু তারাই ২০২৪ সালের পরীক্ষায় উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করার জন্য পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে সর্বোচ্চ ২ টিকোর্সে এবং ‘F’ গ্রেড প্রাপ্ত সব কোর্সে পরীক্ষা দিতে হবে।

গ্রেড উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের জন্য—

  • ২০২৩ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে যেসব শিক্ষার্থী নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় বর্ষে প্রমোশন পেয়েছে, ওইসব শিক্ষার্থী শুধু C ও D গ্রেডপ্রাপ্ত কোর্স বা কোর্সগুলোয় গ্রেড উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে সর্বোচ্চ দুটি কোর্সে।

  • যেসব শিক্ষার্থী ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় বর্ষে প্রমোশন পেয়েছে কিন্তু এক বা একাধিক কোর্সে F গ্রেড রয়েছে, তারা ২০২৪ সালের পরীক্ষায় F গ্রেড প্রাপ্ত কোর্স বা কোর্সগুলোয় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

  • সব F গ্রেডপ্রাপ্ত কোর্সে পরীক্ষা দিয়ে (রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদে) অবশ্যই ন্যূনতম ‘D’ গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। F গ্রেডকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করলে পরবর্তী সময়ে গ্রেড উন্নয়নের কোনো সুযোগ থাকবে না এবং ফলাফল যাই হোক না কেন B+ গ্রেডের বেশি প্রাপ্য হবে না। ২০২৩ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে C Promoted প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের অনুপস্থিত পত্রে ২০২৪ সালের পরীক্ষায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী মোট ফির অতিরিক্ত ১৫০০ টাকা ফি প্রদান করবে।

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় শর্ত—

  • ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এক বা একাধিক কোর্সে (F) গ্রেডপ্রাপ্ত (অকৃতকার্য) শিক্ষার্থীরা সর্বমোট ৬,০০০ টাকা ফি প্রদান করে শুধু ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ পাবে।

  • এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়নের কোনো প্রয়োজন হবে না এবং কোনো শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করতে ব্যর্থ হলে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হলে কোনো অবস্থাতেই পরবর্তী সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

  • উল্লেখ্য যে ব্যবহারিক পরীক্ষায় গ্রেড উন্নয়নের কোনো সুযোগ নেই।

  • বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.na.ac.bd

