এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা : ‘একুশের গল্প’–এর পটভূমি ভাষা আন্দোলন

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
একুশের গল্প
১. অন্ধকারে হঠাৎ কার দিকে চোখ পড়লে ভয়ে সবার গা–হাত–পা শিউরে ওঠে?
ক. গল্পকথকের দিকে খ. রাহাতের দিকে
গ. ছেলেটির দিকে ঘ. তপুর দিকে
২. ছোটখাটো জটলা পাকানো হয় কাকে ঘিরে?
ক. গল্পকথক খ. রেণু
গ. রাহাত ঘ. তপু
৩. বন্ধুরা কার শ্বাস–প্রশ্বাসের খবরও রাখত?
ক. রেণুর খ. নতুন ছেলেটির
গ. তপুর ঘ. গল্পকথকের
৪. ‘ওকে চেনাই যায় না।’—তপুকে না চেনার কারণ কী?
ক. অনেক দিন পর দেখা হওয়ায়
খ. কঙ্কাল হওয়ার কারণে
গ. মোটা হয়েছে বলে
ঘ. আচরণ পরিবর্তন হওয়ার কারণে
৫. ‘এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না।’—এখানে কোন অবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক. যুদ্ধাহত অবস্থা খ. বন্দী অবস্থা
গ. কঙ্কাল অবস্থা ঘ. অসুস্থ অবস্থা
৬. ‘আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, তপু আর রাহাত।’—এখানে ‘আমি’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. তপুকে খ. গল্পকথককে
গ. সানুকে ঘ. রেণুকে
৭. ‘তবু থামত না তপু।’—কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?
ক. গল্প বলা খ. মিছিলে যাওয়া
গ. গান গাওয়া ঘ. বই পড়া
৮. ‘তার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল রেণু।’—কার দিকে?
ক. রাহাতের খ. সানুর
গ. রুণীর ঘ. তপুর
৯. ‘টলটলে চোখ নিয়ে ফিরে গেল রেণু’—কেন?
ক. তপুর মৃত্যুর কারণে
খ. তপুর মিছিলে যাওয়ায়
গ. তপুর ফিরে আসায়
ঘ. তপুর নিখোঁজ হওয়ায়
১০. ‘আমি তখন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।’—কোন সময়?
ক. তপুর মা কান্নায় গড়াগড়ি করার সময়
খ. তপুর কঙ্কালটা ফিরে আসার পর
গ. মিছিলে যেতে রেণু বাধা প্রদান করার সময়
ঘ. মিছিলে তপু গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর
১১. ‘আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না।’—এ কথার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. বিমূঢ়তা খ. অপারগতা
গ. আকস্মিকতা ঘ. গুরুত্বহীনতা
১২. তপুর বন্ধুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কোন দিকে গিয়েছিল?
ক. মেডিকেলের দিকে
খ. কার্জন হলের দিকে
গ. হাইকোর্টের দিকে
ঘ. ইউনিভার্সিটির দিকে
১৩. ‘একুশের গল্প’ ছোটগল্পে লেখকের কোন সচেতনতার দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক. জাতি খ. সমাজ
গ. জীবন ঘ. রাজনীতি
১৪. ‘একুশের গল্প’ ছোটগল্পে ভাষা আন্দোলনের কাহিনি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. তপুর বর্ণনায়
খ. গল্পকথকের স্মৃতিচারণায়
গ. নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার বর্ণনায়
১৫. ‘এক স্বপ্নবান তরুণের আত্মত্যাগ’ কোন গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. অভাগীর স্বর্গ
খ. আমাদের নতুন গৌরবগাথা
গ. নিয়তি ঘ. একুশের গল্প
১৬. ‘একুশের গল্প’ ছোটগল্পের ঘটনামালা উপস্থাপিত হয়েছে কোন পুরুষের বয়ানে?
ক. দ্বিতীয় পুরুষ খ. প্রথম পুরুষ
গ. মধ্যম পুরুষ ঘ. নাম পুরুষ
১৭. ‘একুশের গল্প’ ছোটগল্পটির প্রধান চরিত্র কে?
ক. রাহাত খ. তপু
গ. রেণু ঘ. গল্পকথক
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. ঘ ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. খ
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা