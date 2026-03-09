পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–৪)

সবুজ উদ্ভিদ শর্করা–জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৪

১.         আত্তীকরণ শক্তি হলো—

            i. ATP                                          ii. GTP

            iii. NADPH2

নিচের কোনটি সঠিক—

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

২.         গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়?

            ক. অ্যাসিটাইল কো-এ                       খ. রাইবুলোজ

            গ. পাইরুভিক অ্যাসিড                       ঘ. গ্লুকোজ

৩.        জীবের দেহে শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রধান কৌশলকে কী বলে?

            ক. জৈবশক্তি                                   খ. জীবনী শক্তি

            গ. রাসায়নিক শক্তি                           ঘ. সৌর শক্তি

৪.         শক্তির মূল উৎস কী?

            ক. বায়োএনার্জি                               খ. শর্করা

            গ. ATP                                         ঘ. সূর্য

৫.         কোনটিকে ‘জৈবমুদ্রা’ বলা হয়?

            ক. ATP                                         খ. GTP

            গ. NAD                                        ঘ. NADP

৬.        ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়–—

            i. অক্সিজেন                                    ii. হাইড্রোজেন

            iii. ইলেকট্রন

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৭.         সবুজ উদ্ভিদ কী জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে?

            ক. আমিষ                                       খ. স্নেহ

            গ. শর্করা                                        ঘ. ভিটামিন

৮.         ক্রেবস চক্রে নিট উৎপাদন—

            i. 4 অণু CO2                                  ii. 18 অণু ATP

            iii. 4 অণু ATP

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৯.        ATP এবং NADPH+H+ কে কী বলা হয়?

            ক. আত্তীকরণ শক্তি                           খ. শক্তি মুদ্রা

            গ. রূপান্তরিত শক্তি                           ঘ. বিকেন্দ্রীকরণ শক্তি

১০.       সবুজ উদ্ভিদের CO2 বিজারণের কয়টি গতিপথ শনাক্ত করা হয়েছে?

            ক. ২টি                                           খ. ৩টি

            গ. ৪টি                                           ঘ. ৫টি

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. ঘ ৯. ক ১০. খ

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

