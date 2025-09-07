ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ২০২৫ সালের এসএসসির মূল নম্বরপত্র বিতরণ শুরু

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মূল নম্বরপত্র বিতরণের সময় ও তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদের নিচের নির্ধারিত সময়ে মূল নম্বরপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের আদেশে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষর করে এ কার্যক্রম জারি করেছেন।
১. বিতরণের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
২. সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
৩. সনদ বিতরণের স্থান: ৪ নম্বর ভবনের পঞ্চম তলা, সনদপত্র শাখা।
১. জেলার নাম: ঢাকা মহানগর; বিতরণের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
২. জেলার নাম: মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ; বিতরণের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
৩. জেলার নাম: গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ; বিতরণের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর।
৪. জেলার নাম: মাদারীপুর, শরীয়তপুর; বিতরণের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর।
৫. জেলার নাম: ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ; বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর।
৬. জেলার নাম: নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী; বিতরণের তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর।
৭. জেলার নাম: টাঙ্গাইল, ঢাকা জেলা; বিতরণের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর।
১. নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল সনদ গ্রহণ করার জন্য গ্রুপ অনুসারে কতজন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে, তার বিবরণসহ নিজে অথবা দায়িত্বশীল প্রতিনিধিকে ‘প্রাধিকারপত্র’ দিয়ে তিনটি নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িতসহ সনদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
২. ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজের বা পাঠানো প্রতিনিধি—উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্তের কপিসহ মূল সনদ গ্রহণের জন্য আবেদনের ওপর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির সভাপতি অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর অবশ্যই আনতে হবে। অন্যথায় মূল সনদ প্রদান করা সম্ভব হবে না।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: