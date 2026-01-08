এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: জীববিজ্ঞানের জনক হলেন অ্যারিস্টটল

জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয় কাকে?
ক. জোহান মেন্ডেল খ. লর্ড কেলভিন
গ. ক্যারোলাস লিনিয়াস ঘ. অ্যারিস্টটল
২. কোনটির দেহ ‘মাইসেলিয়াম’ দ্বারা গঠিত?
ক. পেনিসিলিয়াম খ. ডায়াটম
গ. প্যারামেসিয়া ঘ. ব্যাকটেরিয়া
৩. কোন ভাষায় দ্বিপদ নামকরণ করা হয়?
ক. জার্মান খ. ল্যাটিন
গ. ফরাসি ঘ. স্প্যানিশ
৪. কোন রাজে৵র অন্তর্ভুক্ত সব মেরুদণ্ডী প্রাণী?
ক. মনেরা খ. ফানজাই
গ. অ্যানিমেলিয়া ঘ. প্রোটিস্টা
৫. বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশটি কিসের?
ক. গণ খ. বর্গ
গ. প্রজাতি ঘ. গোত্র
৬. দ্বিপদ নামকরণের জনক বলা হয় কাকে?
ক. ক্যারোলাস লিনিয়াস খ. ক্যাভিয়ার স্মিথ
গ. মেন্ডেল ঘ. নিউটন
৭. ট্যাক্সোনমি আসলে কী?
ক. শ্রেণিকরণ খ. শ্রেণিবিন্যাস
গ. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা ঘ. শ্রেণিবিদ্যা
৮. ‘প্যারামেসিয়াম’ কোন রাজে৵র অন্তর্ভুক্ত?
ক. মনেরা খ. ফানজাই
গ. অ্যানিমেলিয়া ঘ. প্রোটিস্টা
৯. জীবদেহের টিস্যুগুলোর গঠন, বিন্যাস ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা হয় কোথায়?
ক. ট্যাক্সোনমি খ. হিস্টোলজি
গ. জেনেটিকস ঘ. ইকোলজি
১০. ‘ইকোলজি’র সঙ্গে নিচের কোনটির সম্পর্ক আছে?
ক. জীব
খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব
গ. জীব ও জড় ঘ. জড় ও প্রকৃতি
১১. ‘Panthera tigris’ কোনটির বৈজ্ঞানিক নাম?
ক. বাঘ খ. চিতাবাঘ
গ. গুলবাঘ ঘ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার
১২. ‘Oryza sativa’ কোনটির বৈজ্ঞানিক নাম?
ক. পাট খ. ধান
গ. শাপলা ঘ. জবা
১৩. কোন রাজ্যের যৌনজনন অ্যানাইসোগ্যামাস ধরনের?
ক. প্লান্টি খ. ফানজাই
গ. প্রোটিস্টা ঘ. অ্যানিমেলিয়া
১৪. কোনটি অটোট্রফিক?
ক. কেঁচো খ. শালিক
গ. বোয়াল মাছ ঘ. কাঁঠালগাছ
১৫. পর্বের উপসেট কোনটি?
ক. শ্রেণি খ. বর্গ
গ. গোত্র ঘ. গণ
১৬. মাশরুমের কোষপ্রাচীর কী দিয়ে গঠিত?
ক. লিপিড খ. কাইটিন
গ. লিগনিন ঘ. সুবেরিন
১৭. কোনটি সুপার কিংডম?
ক. মনেরা খ. প্রোটিস্টা
গ. প্লানটি ঘ. ইউক্যারিওটা
১৮. জীবের শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ একক কোনটি?
ক. বর্গ খ. গোত্র
গ. জীবের শ্রেণি ঘ. রাজ্য
১৯. শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন একক কোনটি?
ক. প্রজাতি খ. গণ
গ. গোত্র ঘ. বর্গ
২০. ‘Protista’ রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো—
i. দেহ মাইসেলিয়াম দ্বারা গঠিত
ii. সব ধরনের কোষীয় অঙ্গাণু থাকে
iii. ভ্রূণ গঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
২১. ফলিত জীববিজ্ঞানের শাখা কোনটি?
ক. বিবর্তনবিদ্যা খ. বংশগতিবিদ্যা
গ. বন্য প্রাণীবিদ্যা ঘ. শারীরবিদ্যা
২২. নীলাভ সবুজ শৈবাল কোন রাজ্যের জীব?
ক. মনেরা খ. প্রোটিস্টা
গ. ফানজাই ঘ. প্লানটি
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. খ ১১. ঘ ১২. খ ১৩. ক ১৪. ঘ
১৫. ক ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. খ ২১. গ ২২. ক
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা