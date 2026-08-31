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আগামী বছরের এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর কোনো কারণ নেই: শিক্ষামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা
সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ৩১ আগস্ট
ছবি: প্রথম আলো

২০২৭ সালের মাধ্যমিক (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা পেছানো হলেও ওই বছরের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা পেছানোর কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

আজ সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর কোনো কারণ নেই। আপাতত আমরা কোনো কারণ দেখছি না। যদি না কোনো ন্যাচারাল (প্রাকৃতিক) সমস্যার...। কারণ, তাদের (পরীক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি) মোটামুটি দেড় বছর আগেই আমরা সময়সূচি জানিয়েছি, সুতরাং তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

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এর আগে গত মে মাসে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আগামী বছরের এসএসসি ও এইচএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি পাবলিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। ওই সংবাদ সম্মেলনের পর সম্ভাব্য সময়সূচিও সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। তাতে ২০২৭ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ওই বছরের ৭ জানুয়ারি শুরু হয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ৬ জুন শুরু হয়ে ১৩ জুলাই পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে।

যদিও পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর এবং অভিভাবকদের মতামতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২৭ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি নেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেখান থেকে সরে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন সিদ্ধান্ত হলো, আগামী বছরের ১৪ মার্চ শুরু হবে এই পরীক্ষা।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. দাউদ মিয়া তিন দিনের চীন সফর করেন। সেখানে তাঁরা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে চীনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন। সে বিষয় জানাতেই আজকের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন মাহদী আমিন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. দাউদ মিয়া।

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