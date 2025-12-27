পরীক্ষা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটের ফল প্রকাশ, পাস ৩৯.১০ শতাংশ

বাসস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের পরীক্ষায় পাসের হার ৩৯ দশমিক ১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ভর্তি ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস সূত্রে জানা যায়, ডি ইউনিটের পরীক্ষায় এবার ২২ হাজার ৬৭১ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। এর মধ্যে ৮ হাজার ২৩৭ জন ছাত্র ও ১৪ হাজার ৪৩৪ জন ছাত্রী। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার জানান, এবারের পরীক্ষায় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল এবং তাঁরা ভালো ফলও করেছেন। তিনি আরও বলেন, ৩৩ হাজার ৪৯১ ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ হাজার ৪৩৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছাত্রীদের পাসের হার ৪৩ দশমিক ১০। অন্যদিকে ২৪ হাজার ৪৯১ ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৮ হাজার ২৩৭ জন উত্তীর্ণ হন। ছাত্রদের পাসের হার ৩৩ দশমিক ৬৩।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি অফিস জানায়, ডি ইউনিটে আসনসংখ্যা ৩১০। ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য সমানভাবে ১৫৫টি করে আসন বরাদ্দ রয়েছে। এবারের পরীক্ষায় সব মিলিয়ে ৭০ হাজার ২২১ শিক্ষার্থী অংশ নেন।

ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত ফল ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর শুরু হয়। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

