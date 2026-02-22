উইলিয়াম ওচি হলেন Z তত্ত্বের প্রবর্তক

পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬

লেখা: মো. মাজেদুল হক খান

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়–১

১.         ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ভিত্তি কোনটি?

            ক. নিয়ন্ত্রণ                                      খ. পরিকল্পনা

            গ. নির্দেশনা                                    ঘ. কর্মীসংস্থান

২.         General and Industrial Management বইটি কার লেখা?

            ক. রবার্ট হুয়েন                                খ. ম্যাক্সওয়েবার

            গ. হেনরি ফেয়ল                              ঘ. এফ ডব্লিউ টেইলর

৩.        কোনটি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে?

            ক. প্রেষণা                                       খ. সমন্বয়সাধন

            গ. সংগঠন                                      ঘ. পরিকল্পনা

৪.         প্রতিষ্ঠানের অপচয় হ্রাস করা সম্ভব—

            i. কার্যকর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে               ii. সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে

            iii. সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৫.         ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যবস্থাপনা বিস্তৃত থাকে—

            i. রাষ্ট্রে                                          ii. পরিবারে

            iii. সমাজে

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৬.        প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য হলো—

            i. ক্ষমতার ভিন্নতায়                           ii. স্তরীয় ভিন্নতায়

            iii. শ্রমের ভিন্নতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৭.         একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের কাজ হলো—

            i. পরিকল্পনা প্রণয়ন করা                    ii. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা

            iii. লক্ষ্য নির্ধারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৮.         ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে পড়ে—

            i. সিইও                                         ii. মহাব্যবস্থাপক

            iii. চেয়ারম্যান

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৯.        ‘Z’ তত্ত্বের প্রবর্তক কে?

            ক. উইলিয়াম ওচি                             খ. উইলিয়াম শার্প

            গ. হ্যারল্ড কুঞ্জ                                 ঘ. জে বি শ

১০.       কোন সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সূত্রপাত হয়?

            ক. গ্রিক                                          খ. মিসরীয়

            গ. ব্যবিলনীয়                                  ঘ. রোম

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. খ ৮. ক ৯. ক ১০. খ

  • মো. মাজেদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক
    রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

