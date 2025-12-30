কাল বুধবারের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা স্থগিত, নতুন তারিখ ঘোষণা

আগামীকাল বুধবারের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্থগিত পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। এ পরীক্ষা আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানায়।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায় চলমান জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫- এর সময়সূচি অনুযায়ী আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিতকৃত পরীক্ষা আগামী ৫/১/২০২৬ তারিখ সোমবার যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গত রোববার সারা দেশে একযোগে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয়েছে বেলা ১টায়। রোববার শুরুর দিনে বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ইংরেজি ও আজ মঙ্গলবার গণিত বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবারের বিজ্ঞান আর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত হলো।