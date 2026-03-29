পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। জীববিজ্ঞান: অধ্যায়–১১

শরীরের হরমোনকে বলা হয় ‘রাসায়নিক দূত’

লেখা: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১১

১.       প্রজনন প্রক্রিয়া প্রয়োজন—

          i. বংশবিস্তারে

          ii. বংশ রক্ষায়

          iii. বংশ সমতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

          ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

          গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

২.       ‘রাসায়নিক দূত’ বলা হয় কাকে?

          ক. ক্রোমোজোমকে                           খ. হরমোনকে

          গ. নিউক্লিয়াসকে                              ঘ. থাইরয়েডকে

৩.      নালিহীন গ্রন্থি থেকে কী নিঃসৃত হয়?

          ক. রক্ত                                          খ. এনজাইম

          গ. হরমোন                                      ঘ. অজৈব পদার্থ

৪.       হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে—

          i. বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ

          ii. শারীরবৃত্তীয় কাজ

          iii. রাসায়নিক ক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

          ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

          গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৫.       বহিঃনিষেক সাধারণত কোন ধরনের প্রাণীর মধ্যে হয়?

          ক. ডাঙ্গায় বাস করে                         

          খ. পানিতে বাস করে

          গ. গাছে বাস করে                           

          ঘ. আকাশে বাস করে

৬.      মাতৃগর্ভে —

          i. ভ্রূণের সৃষ্টি হয়

          ii. সন্তান জন্ম নেয়

          iii. জাইগোট হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

          ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

          গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৭.       বয়ঃসন্ধিকালে বিকাশ ঘটে—

          i. দৈহিক                                        ii. মানসিক

          iii. যৌন বৈশিষ্ট্যের

নিচের কোনটি সঠিক?

          ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

          গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

৮.       বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে—

          i. দেহত্বক কোমল হয়

          ii. চেহারায় কমনীয়তা বৃদ্ধি পায়

          iii. ঋতুস্রাব হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

          ক. i ও ii                                        খ. i ও iii

          গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ক ৭. ঘ ৮. ঘ

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন