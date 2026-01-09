ব্যাকটেরিয়া মনেরা রাজ্যের প্রাণী

জীববিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. কোনটিতে হ্যাপ্লয়েড স্পোর দিয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে?
ক. অ্যামিবা খ. প্যারামেসিয়াম
গ. ডায়াটম ঘ. পেনিসিলিয়াম
২. কোনটি হেটারোট্রফিক?
ক. অ্যালজি খ. প্লানটি
গ. মনেরা ঘ. অ্যানিমেলিয়া
৩. জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় কীটপতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়?
ক. এনটোমলজি খ. ইকোলজি
গ. মাইক্রোবায়োলজি ঘ. এন্ডোক্রাইনোলজি
৪. ‘Apis indica’ কোনটি সরবরাহ করে?
ক. আঁশ খ. মধু
গ. প্রোটিন ঘ. ডিম
৫. যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে—
i. ফানজাই ii. প্লানটি
iii. অ্যানিমেলিয়া
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬. বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?
ক. Oryza sativa খ. Nymphaea nouchali
গ. Hibiscus Rosa-sinensis
ঘ. Artocarpus heterophyllus
৭. ব্যাকটেরিয়া কোন রাজ্যের প্রাণী?
ক. মনেরা খ. প্রোটিস্টা
গ. ফানজাই ঘ. প্লানটি
৮. ‘ফানজাই’–এর কোষ প্রাচীর কী দিয়ে গঠিত?
ক. ক্লোরোপ্লাস্ট খ. কাইটিন
গ. শৈবাল ঘ. ক্রোমোজোম
৯. মনেরা রাজ্যের প্রাণীর কোষ বিভাজন কোন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে?
ক. বিভাজন খ. দ্বি বিভাজন
গ. সংশ্লেষণ ঘ. সংযোজন
১০. ‘ফানজাই’ রাজ্যে নিচের কোনটি অনুপস্থিত?
ক. ক্লোরোপ্লাস্ট খ. কাইটিন
গ. মৃতজীবী ঘ. ইস্ট
১১. উন্নত সবুজ উদ্ভিদের রাজ্য কোনটি?
ক. ফানজাই খ. প্লানটি
গ. মনেরা ঘ. সুপার কিংডম
১২. টমাস কেভলিয়ার–স্মিথ ২০০৪ সালে জীবজগতের প্রোটিস্টাকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক. ২ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৫ ভাগে ঘ. ৬ ভাগে
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. ক ১১. খ ১২. ক
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা