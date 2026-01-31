এসএসসি ২০২৬। রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায় ৪)—হ্যালোজেন শব্দের অর্থ লবণ উৎপাদনকারী

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–৪
১. কোনটি সহজেই Ar-এর চরিত্র অর্জন করতে পারবে?
ক. Na খ. O
গ. Ca ঘ. Al
২. পর্যায় সারণিতে 17 গ্রুপে কতটি মৌল বিদ্যমান?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি
৩. কোনটি মুদ্রা ধাতু?
ক. লিথিয়াম খ. ক্রোমিয়াম
গ. গোল্ড ঘ. মার্কারি
৪. হ্যালোজেন শব্দের অর্থ কী?
ক. চিনি উৎপাদনকারী খ. গ্যাস উৎপাদনকারী
গ. লবণ উৎপাদনকারী ঘ. পানি উৎপাদনকারী
৫. পারদ বা মার্কারি—
i. একটি তরল পদার্থ
ii. পর্যায় সারণিতে এর অবস্থান ষষ্ঠ পর্যায়ে
iii. এর সর্ব বহিঃস্থ শক্তিস্তরে দুটি ইলেকট্রন বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬. Al2O3 পানির সঙ্গে বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন করে?
ক. Al(OH)3 খ. বিক্রিয়া করে না
গ. বিক্রিয়া হলেও উৎপাদ পাওয়া যায় না
ঘ. Al2HO3
৭. আধুনিক পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি কী?
ক. পারমাণবিক সংখ্যা খ. পারমাণবিক ভর
গ. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ঘ. ইলেকট্রন বিন্যাস
৮. অষ্টক তত্ত্বের প্রবর্তক কে?
ক. ডোবরেনিয়ার খ. জন নিউল্যান্ড
গ. ল্যাভয়সিয়ে ঘ. মেন্ডেলিফ
সঠিক উত্তর
১. গ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ঘ ৮. খ
এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক
কলেজ, ঢাকা