চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি-২০২৬ রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণের তারিখ, প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের করণীয়

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অধীনে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ (এসএসসি-২০২৬) ৯ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণের তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের আদেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক অধ্যাপক মো. আবুল কাসেম স্বাক্ষর করে এ কার্যক্রম জারি করেছেন।
১. প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা তাঁর প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে নির্ধারিত তারিখে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
২. নির্ধারিত তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণে ব্যর্থ হলে যেকোনো জটিলতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।
৩. রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের সময় প্রতিষ্ঠানের পাঠদান অনুমতি বা একাডেমিক স্বীকৃতি বা স্বীকৃতি নবায়ন ও চলমান কমিটির অনুমোদনপত্রের ছায়ালিপি সত্যায়িত সহকারে অবশ্যই দাখিল করতে হবে।
১. জেলার নাম: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা—২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টা।
২. জেলার নাম: কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা—২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টা।
৩. জেলার নাম: কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা—২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টা।
১. রেজিস্ট্রেশন কার্ডে বিষয়, বিভাগ, নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম ও জন্ম তারিখ ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের জন্য আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বোর্ডে আবেদন করতে হবে।
২. নির্ধারিত তারিখের পর উক্ত রেজিস্ট্রেশন কার্ডের কোনো প্রকার সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
৩.উল্লেখ্য, অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সংশোধন করে এসএসসি-২০২৬ রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন করতে হবে।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: