এইচএসসির খাতা মূল্যায়নের সময় বাড়ানো হয়েছে

এ বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা আশা করছেন, সময় বৃদ্ধির কারণে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকেরা উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য হবেন। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চিঠিটি এইচএসসি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এর উত্তরপত্র এরই মধ্যে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উত্তরপত্র নির্ভুলভাবে মূল্যায়নের জন্য প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকদের যে সময় দেওয়া হয়েছে তা থেকে আরও দুই দিন বেশি সময় বাড়ানো হলো।
এর আগে চলতি বছরের চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ২৬ জুন থেকে। তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে ব্যবহারিক পরীক্ষা ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলেছে।