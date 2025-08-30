এইচএসসি পরীক্ষা
এইচএসসি পরীক্ষা
পরীক্ষা

এইচএসসির খাতা মূল্যায়নের সময় বাড়ানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এ বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা আশা করছেন, সময় বৃদ্ধির কারণে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকেরা উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য হবেন। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চিঠিটি এইচএসসি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এর উত্তরপত্র এরই মধ্যে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উত্তরপত্র নির্ভুলভাবে মূল্যায়নের জন্য প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকদের যে সময় দেওয়া হয়েছে তা থেকে আরও দুই দিন বেশি সময় বাড়ানো হলো।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার্নশিপ খুঁজছেন? বিশ্বব্যাংকের সামার ইন্টার্নশিপ হতে পারে সেরা সুযোগ

এর আগে চলতি বছরের চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ২৬ জুন থেকে। তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে ব্যবহারিক পরীক্ষা ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলেছে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের
আরও পড়ুন